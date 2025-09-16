Furto e Ricettazione a Rho: Denunciato Giovane Durante Evento Fiera

Nel tessuto urbano di Rho, provincia di Milano, si è consumata una vicenda criminale che ha portato alla denuncia di un giovane di vent’anni per furto con strappo e ricettazione.

L’episodio, verificatosi sabato scorso, è stato reso pubblico oggi, a seguito di un’operazione complessa e meticolosa condotta dalle forze dell’ordine.

Il servizio di prevenzione e controllo, implementato in concomitanza con un evento di rilevanza presso la Fiera Milano Rho, ha visto il coinvolgimento congiunto degli agenti del Commissariato di Rho Pero e della Squadra Mobile di Milano.

In seguito a un’ispezione mirata, è stato identificato e fermato il giovane, trovato in possesso di un considerevole numero di collane d’oro, presumibilmente sottratte a diverse persone durante la serata.

L’accusa di furto con strappo è particolarmente grave, poiché evidenzia l’utilizzo della violenza o della minaccia per privare le vittime dei loro beni.

La contestazione di ricettazione, invece, presuppone che il giovane fosse consapevole della provenienza illecita delle collane, dimostrando un coinvolgimento più ampio nella filiera criminale.

Immediatamente dopo la scoperta, tre vittime si sono costituite, sportando formale querela e ottenendo la restituzione delle proprie proprietà, previa identificazione.

Il resto delle collane, sedici in totale, sono state sottoposte a sequestro.

Per facilitare il riconoscimento da parte di altre potenziali vittime, la polizia ha provveduto a realizzare una dettagliata documentazione fotografica, che sarà resa disponibile online attraverso il sito web della Questura di Milano nei prossimi giorni.

Questa iniziativa, volta a garantire la trasparenza delle indagini e a supportare le vittime, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e nel restituire giustizia.

L’operazione non si limita alla semplice identificazione e arresto di un individuo, ma mira a disarticolare una rete di furti e ricettazione, recuperando beni illecitamente sottratti e offrendo alle vittime un percorso di risarcimento e sicurezza.

L’indagine è ancora in corso e si prefigge di accertare i contatti e i possibili complici del giovane, ampliando così l’azione preventiva e repressiva nel territorio.