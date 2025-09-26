Garlasco: retate giudiziarie, nel mirino ex procuratore e forze dell’ordine

L’operazione in corso a Garlasco, che coinvolge Carabinieri e Finanzieri, rappresenta l’apice di un’indagine complessa e stratificata, orchestrata dalla Procura della Repubblica di Brescia e che investe figure di spicco del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine.

Le perquisizioni, eseguite nelle abitazioni della famiglia Sempio, si inseriscono in un fascicolo d’indagine che mira a fare luce su presunte irregolarità e condotte illecite commesse nell’ambito di processi decisionali cruciali.

L’attenzione si concentra sull’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, la cui figura emerge come fulcro di un presunto sistema di corruzione che ha compromesso l’integrità degli atti giudiziari.

Le perquisizioni non si limitano alla sua residenza a Pavia, ma si estendono a Genova e Campione d’Italia, suggerendo una rete di relazioni e interessi che si dirama su diversi territori.

Elementi di particolare rilevanza sono le case di due appartenenti alle forze dell’ordine, attualmente in congedo, che ricoprivano ruoli chiave all’interno della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Pavia.

La loro posizione, in passato cruciale nell’acquisizione e gestione delle prove e delle indagini, solleva interrogativi significativi sulla possibile compromissione del processo investigativo stesso.

L’indagine non si limita a svelare presunti abusi di potere, ma intende ricostruire le dinamiche interne all’apparato giudiziario e alle forze dell’ordine, analizzando i flussi di informazioni, le relazioni interpersonali e le possibili influenze esterne che hanno potuto condizionare l’esito di processi e decisioni.

Il caso Sempio, pertanto, si configura come un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare i controlli interni, promuovere la trasparenza e garantire l’imparzialità della giustizia, elementi fondamentali per il corretto funzionamento dello Stato di diritto e per la tutela dei diritti dei cittadini.

L’operazione in corso mira a ripristinare la fiducia nelle istituzioni e a perseguire responsabilmente chiunque abbia violato i principi di legalità e correttezza nell’esercizio delle proprie funzioni.