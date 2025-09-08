Gastech: Disposta zona rossa a Milano per garantire sicurezza

In vista di ‘Gastech’, il prestigioso evento internazionale dedicato all’energia, in programma a Rho Fiera (Milano) dal 9 al 12 settembre, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto un provvedimento eccezionale e temporaneo volto a garantire la sicurezza e la pacifica fruizione dell’area fieristica e delle zone limitrofe.

La misura, sancita da una deliberazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione attiva del Comune di Rho, istituisce una “zona rossa” con un divieto di stazionamento specifico.

Il provvedimento non si configura come una restrizione generalizzata alla libertà di movimento, bensì come una risposta mirata a prevenire e contrastare potenziali minacce all’ordine pubblico, derivanti da comportamenti non consentiti.

Il divieto di accesso e permanenza è rivolto a individui con precedenti o sospetti di coinvolgimento in attività che possano turbare la quiete pubblica, quali comportamenti aggressivi, minacce, molestie, attività legate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, furti con scasso, rapine, danneggiamenti, occupazioni abusive di spazi, e il porto non autorizzato di armi bianche o oggetti capaci di ledere persone.

Questa decisione, profondamente radicata nel principio di tutela della sicurezza collettiva, è stata motivata da un’attenta analisi degli eventi accaduti durante l’edizione 2022 di ‘Gastech’.

In quell’occasione, infatti, si sono registrati episodi di natura disturbativa che hanno compromesso lo svolgimento regolare della fiera e limitato il diritto dei partecipanti e dei residenti a godere serenamente degli spazi pubblici circostanti.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di strategie di prevenzione e gestione del rischio, che il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica adotta in occasione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

L’obiettivo primario è quello di bilanciare la necessità di garantire la libertà di movimento con la responsabilità di tutelare l’incolumità pubblica e preservare l’ordine sociale, assicurando che ‘Gastech’ possa svolgersi nel rispetto delle norme e nella massima sicurezza per tutti.

La natura temporanea del provvedimento sottolinea la sua finalità specifica, limitata alla durata dell’evento, e riflette l’impegno delle autorità a ristabilire immediatamente le condizioni di normale convivenza una volta concluso ‘Gastech’.