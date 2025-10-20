Giubileo 2025: Turismo Spirituale e Futuro Lombardo tra Fede e Olimpiadi

Il Giubileo 2025 e il futuro del turismo lombardo: un’analisi tra spiritualità, eventi e valorizzazione del territorioL’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha recentemente ospitato la presentazione di un’importante ricerca, “Il turismo spirituale in occasione del Giubileo 2025”, condotta dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi CeRTA, guidato da Massimo Scaglioni e Anna Sfardini, con il supporto di Publitalia ‘80 – Mediaset Group.

L’indagine offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche del turismo legato all’evento giubilare e pone le basi per una riflessione strategica sul futuro del turismo in Lombardia, alla luce delle imminenti Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

La ricerca ha svelato un Giubileo 2025 caratterizzato da una marcata “rete” di connessioni territoriali.

Contrariamente a una visione focalizzata esclusivamente su Roma, l’analisi rivela che circa il 90% dei visitatori internazionali ha arricchito il proprio pellegrinaggio con esplorazioni di altre destinazioni italiane.

Milano, Assisi, Napoli, Firenze e Venezia emergono come tappe imprescindibili per i viaggiatori, dimostrando un interesse diffuso per il patrimonio culturale e religioso italiano al di là della città papale.

La rilevanza del Duomo di Milano come meta spirituale e culturale è stata confermata, ma l’indagine ha evidenziato anche un crescente apprezzamento per itinerari meno convenzionali, come il Santuario di Caravaggio (Bergamo) e la Via Francigena, testimonianza di una ricerca di esperienze autentiche e immersive nel cuore del territorio lombardo.

Questi percorsi, spesso legati a tradizioni millenarie e a un profondo legame con la storia e la spiritualità, rappresentano un’opportunità per diversificare l’offerta turistica e attrarre un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’unicità.

Durante l’evento, l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha sottolineato il ruolo propulsivo delle grandi manifestazioni per la regione.

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si preannunciano come un catalizzatore di visibilità globale e di nuova domanda turistica, ma l’assessore ha voluto ribadire come la vocazione turistica della Lombardia non si limiti allo sport.

Il Giubileo, con le sue 69 chiese giubilari sparse sul territorio, ha offerto un percorso “dell’anima” che ha messo in luce la ricchezza spirituale e culturale della regione.

La Lombardia si distingue per la sua capacità di integrare armoniosamente elementi distintivi come cultura, spiritualità, paesaggi mozzafiato, efficienza e alta qualità dei servizi.

La ricerca del CeRTA conferma questa visione, suggerendo che il futuro del turismo lombardo risiede nella valorizzazione di questa complessa e affascinante combinazione di fattori.

Investire in infrastrutture sostenibili, promuovere itinerari tematici, rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e garantire un’esperienza di viaggio indimenticabile per i visitatori: queste le sfide e le opportunità che attendono la regione, con l’obiettivo di consolidare la Lombardia come destinazione turistica di eccellenza a livello internazionale.