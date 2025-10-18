Hashish, sgominata rete di narcotraffico a Milano e dintorni.

Nel cuore del Milanese, un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Milano ha disarticolato una rete di narcotraffico, culminando nel sequestro di ingenti quantità di hashish e nell’arresto di due individui, un cittadino italiano di 43 anni e un marocchino di 33, entrambi con precedenti penali.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha portato alla luce un sistema di distribuzione capillare che interessava i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno, aree strategiche per il flusso di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine, frutto di un’attenta analisi di dinamiche criminali e segnali di spaccio, ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di identificare un elemento chiave, uno straniero operante nella zona, dedito alla vendita di droga.

Le successive osservazioni hanno portato a focalizzare l’attenzione su un deposito situato in prossimità della chiesa di Robecchetto con Induno, ritenuto un punto nevralgico per lo stoccaggio della merce illecita.

Mercoledì scorso, la sequenza degli eventi ha rivelato le modalità operative del gruppo.

Un veicolo è stato osservato dirigersi verso il deposito, per poi ripartire pochi minuti dopo con due borse contenenti la droga.

Il 33enne ha trasferito il carico al 43enne in un parcheggio di Turbigo, dimostrando un’organizzazione precisa e una suddivisione dei ruoli all’interno della rete.

L’individuazione del punto di passaggio e la dinamica del trasferimento hanno fornito elementi cruciali per l’arresto del 43enne, a cui sono state rinvenute le due borse contenenti 30 chili di hashish.

L’indagine non si è fermata a questo.

Un’ulteriore attività di controllo ha permesso di fermare il 33enne, che si è rivelato in possesso di una somma significativa di denaro, 1.680 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita, e del mazzo di chiavi del deposito di Robecchetto con Induno.

La perquisizione del deposito ha permesso di rinvenire ulteriori 192 chili di hashish, accuratamente confezionati e pronti per essere distribuiti, unitamente al materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della droga.

L’operazione, che ha portato alla luce un ingente sequestro di sostanze stupefacenti, testimonia la capacità della Polizia di Stato di contrastare efficacemente il traffico di droga, disarticolando organizzazioni criminali e proteggendo la sicurezza dei cittadini.

L’inchiesta è ancora in corso e non esclude la possibilità di ulteriori arresti e la scoperta di altri membri della rete criminale, evidenziando la complessità e la ramificazione del fenomeno del narcotraffico nel territorio milanese.

Il sequestro di 220 chili di hashish rappresenta un duro colpo per l’approvvigionamento di droga nella zona e contribuisce a salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza della comunità.