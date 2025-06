IED, un passo avanti: corsi italiani in India

L’Istituto Europeo di Design (IED) si posiziona all’avanguardia della cooperazione internazionale nell’istruzione superiore, ricevendo una Lettera di Intenti dal Ministero dell’Istruzione indiano che ne riconosce la capacità di erogare corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL), convalidati dal Ministero italiano, direttamente sul territorio indiano. Questo prestigioso riconoscimento, conferito insieme ad altre quattro università di rilevanza globale durante una cerimonia ufficiale a Mumbai, promossa dal Governo dello stato del Maharashtra, segna un punto di svolta nelle relazioni educative tra Italia e India.L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente mobilità studentesca transnazionale. L’India, in particolare, assiste a un flusso significativo di studenti diretti all’estero per il proseguimento degli studi – un numero che supera il milione di giovani – con un tasso di ritorno nel paese d’origine relativamente contenuto, attestato al 33%. Questa situazione ha portato il governo indiano a implementare, a partire da dicembre 2023, una politica di apertura verso istituzioni accademiche straniere, permettendo loro di stabilire sedi operative all’interno del paese. L’IED, fedele alla propria vocazione di eccellenza e internazionalizzazione, ha saputo cogliere l’opportunità, integrando l’India tra le aree strategiche del proprio piano di sviluppo, come sottolinea Francesco Gori, amministratore delegato del Gruppo IED.Il Gruppo IED si distingue come la più estesa rete privata di Alta Formazione creativa in Europa, con undici sedi dislocate in Italia, Spagna e Brasile. Fin dalla sua fondazione nel 1966, l’istituto ha abbracciato il design come strumento universale, capace di innescare processi di cambiamento sociale e culturale. La sua vibrante comunità è composta da oltre 10.000 studenti provenienti da cento diverse nazioni, un corpo docente di oltre 3.000 professionisti e una rete di 100.000 Alumni che operano in svariati settori creativi a livello globale. Questa diversità culturale e professionale alimenta un ambiente di apprendimento stimolante e multidisciplinare, preparando gli studenti ad affrontare le sfide complesse del mondo contemporaneo e a contribuire attivamente all’innovazione e alla crescita economica. L’espansione in India rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare questo impegno, promuovendo lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo allo sviluppo del panorama creativo indiano.