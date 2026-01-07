Il dolore di Costanzo: un appello alla giustizia per Chiara.

Il dolore di Andrea Costanzo, padre di Chiara, si è manifestato al termine del rito funebre, un addio denso di interrogativi e di una richiesta di chiarezza che trascende il lutto personale.

L’assenza di un contatto fisico, di una stretta di mano con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non ha impedito, però, la necessità di esprimere un profondo bisogno di garanzie, una ricerca di certezze che investe le istituzioni e l’intero Paese.

Il dolore non si limita alla perdita di Chiara, sedicenne spezzata in modo tragico durante l’incidente di Crans-Montana; si estende alla ricerca di risposte che possano fare luce sulle dinamiche che hanno portato a quella perdita, e su eventuali responsabilità che vi abbiano contribuito.

L’intervento del padre, in un momento di così intenso dolore, non è un atto di accusa frettolosa, ma un appello sentito alla responsabilità collettiva, un desiderio di giustizia che si rivolge alle istituzioni e alla società nel suo complesso.

La richiesta di Costanzo, che l’Italia si costituisca parte civile nel processo, assume un significato particolare.

Non si tratta di una questione meramente tecnica o giuridica, ma di un’affermazione di impegno, un modo per garantire che la vicenda sia affrontata con la dovuta attenzione e che i colpevoli, se ce ne sono, siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

Questa richiesta si lega a una più ampia necessità di trasparenza e di rigore nelle indagini, affinché nessuna omissione o tentativo di insabbiamento possa compromettere la ricerca della verità.

Il padre di Chiara, con lucidità e coraggio, esprime il bisogno di sapere che le istituzioni sono al fianco della famiglia, pronte a fare luce su ciò che è accaduto e a garantire che simili tragedie non si ripetano.

La fiducia nelle istituzioni è un elemento fondamentale per la ripresa e il superamento del lutto, e il desiderio di Costanzo è quello di vedere questa fiducia ripagata con azioni concrete e dimostrazioni di impegno.

La giovane Chiara, secondo quanto riferito dal padre, incarnava un forte senso di giustizia.

In suo onore, è doveroso che chiunque abbia trascurato i propri doveri, chi abbia contribuito, anche involontariamente, a creare una situazione di pericolo, sia chiamato a fare i conti con le proprie responsabilità.

Questa non è una richiesta di vendetta, ma una necessità impellente di assicurare che i principi fondamentali del vivere civile siano rispettati e che la sicurezza dei giovani sia una priorità assoluta.

La sua memoria, e quella di tutte le vittime, richiedono un cambiamento di mentalità, una revisione dei protocolli di sicurezza, un impegno a non ripetere gli errori del passato.

Costanzo, con la sua testimonianza, ha sollevato una questione cruciale: la responsabilità di proteggere i nostri figli, non solo con parole, ma con azioni concrete e incrollabili.