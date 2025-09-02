martedì 2 Settembre 2025
Milano Cronaca

Illycaffè acquisisce Capitani: un’alleanza per il Made in Italy del caffè.

L’acquisizione strategica di Capitani da parte di illycaffè segna un punto di svolta nell’evoluzione del panorama industriale italiano legato al caffè, delineando un futuro integrato e incentrato sulla valorizzazione del Made in Italy.

Illycaffè, icona globale del caffè di alta qualità, ha assunto l’80% di Capitani, azienda comasca rinomata per la sua maestria nella progettazione e produzione di macchine da caffè, mentre la famiglia Capitani manterrà una partecipazione del 20%, garantendo la continuità di un know-how prezioso.
Capitani, fondata nel 1979, si distingue per la sua capacità di coniugare precisione ingegneristica, innovazione tecnologica e un’organizzazione produttiva all’avanguardia.
L’azienda rappresenta un’eccellenza nel settore, capace di sviluppare soluzioni sofisticate e performanti, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più esigente.

L’operazione va ben oltre un semplice investimento finanziario; si configura come una mossa tesa a rafforzare la sovranità tecnologica e produttiva italiana in un settore cruciale.
L’obiettivo dichiarato da Cristina Scocchia, amministratrice delegata di illycaffè, è quello di creare un sistema integrato e completo, che comprenda non solo il prodotto – il caffè – ma anche l’hardware necessario per la sua preparazione, ottimizzando l’esperienza sensoriale e l’efficienza.
Questa scelta strategica si inserisce in un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una significativa volatilità dei mercati, con un impatto diretto sui costi delle materie prime, triplicati negli ultimi tempi.

In risposta a queste sfide, Scocchia ribadisce una filosofia aziendale orientata alla resilienza e alla crescita proattiva, affermando con convinzione: “In salita si accelera.
“L’acquisizione di Capitani consente a illycaffè di ridurre la dipendenza da fornitori esteri, concentrando la produzione all’interno dell’Europa e promuovendo la specializzazione e la crescita delle competenze del territorio.
Questo investimento sottolinea l’impegno di illycaffè verso la sostenibilità, la tracciabilità e l’etica, consolidando il suo ruolo di ambasciatore del patrimonio enogastronomico italiano nel mondo e aprendo nuove prospettive di sviluppo per il settore del caffè, attraverso un’offerta sempre più completa e integrata, che valorizza l’eccellenza del design e della tecnologia italiana.

L’operazione segna, in definitiva, un’evoluzione verso un modello di business più controllato, flessibile e capace di rispondere alle mutevoli dinamiche del mercato globale.

