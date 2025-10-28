Impugnazione a Milano: Procura chiede revisione per saluti fascisti

La Procura generale di Milano, attraverso la sostituta Olimpia Bossi, ha presentato un’impugnazione significativa del verdetto emesso il 28 novembre 2024 dal Tribunale, che aveva assolto ventitré individui di destra radicale, accusati di manifestazioni fasciste ai sensi della legge Scelba.

La richiesta di revisione solleva questioni complesse relative all’interpretazione della legge stessa e all’espressione di ideologie politiche in contesti pubblici.

Gli imputati sono accusati di aver partecipato a un corteo commemorativo del 29 aprile 2019, dedicato alla memoria di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù assassinato nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia.

Durante la marcia, gli imputati avrebbero espresso saluti romani, gesto simbolico fortemente connotato nell’immaginario collettivo.

La Procura generale richiede condanne a quattro mesi di reclusione e una sanzione pecuniaria di 200 euro per ciascun imputato.

Un sottoinsieme di queste posizioni, a causa di irregolarità nelle notifiche, sarà ripreso nel processo durante l’udienza successiva, prevista per il 2 marzo.

In precedenza, la Procura aveva già chiesto la conferma di condanne a quattro mesi, precedentemente inflitte in primo grado, relative al corteo del 2018.

Questa perseveranza nell’applicazione della legge Scelba riflette una linea interpretativa precisa, supportata da una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Secondo la Procura, la reiterata esibizione di saluti romani, con le modalità dettagliate in un altro procedimento riguardante gruppi paramilitari, rappresenta un rischio concreto di ricostituzione di una struttura partitica di ispirazione fascista, configurandosi quindi come una potenziale minaccia all’ordine democratico.

La decisione di primo grado, che aveva assolto gli imputati, aveva invece interpretato la chiamata al corteo e l’esecuzione del saluto romano come atti privi della capacità di favorire la ricostituzione di un partito fascista.

I giudici avevano ritenuto che tali gesti, nel contesto specifico, avessero prevalentemente una valenza di omaggio e di commemorazione del giovane assassinato per le sue convinzioni politiche, non configurando un’azione idonea a compromettere l’ordinamento costituzionale.

Il contrasto tra le due interpretazioni – quella della Procura, orientata a prevenire rischi per la sicurezza democratica, e quella dei giudici di primo grado, focalizzata sulla specificità del contesto e sulla mancanza di elementi concreti di pericolo – pone al centro del dibattito giuridico la delicata questione dei limiti all’espressione politica e la necessità di bilanciare la tutela della libertà di manifestazione con la salvaguardia dei principi fondamentali della Repubblica.

La decisione finale, che attende ora una nuova valutazione da parte del giudice, avrà implicazioni significative per l’applicazione della legge Scelba e per la definizione dei confini tra la memoria storica e l’espressione di ideologie politiche potenzialmente pericolose.