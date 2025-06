Incendio a Cermenate: fumo tossico e interrogativi sulla gestione rifiuti

Un’emergenza ambientale di notevole entità sta mettendo a dura prova le risorse dei vigili del fuoco nella zona industriale di Cermenate, in provincia di Como. Un vasto incendio, divampato nel pomeriggio, ha interessato un centro di stoccaggio rifiuti di proprietà della società Haiki Recycling, precedentemente conosciuta come Green Up, innescando un complesso scenario che solleva interrogativi sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela della salute pubblica.La colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, testimonia l’intensità delle fiamme che hanno rapidamente coinvolto l’area di stoccaggio. Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, vedono impegnate sette squadre provenienti dai comandi di Como e Monza, che operano in condizioni di elevata difficoltà, necessarie a contenere l’incendio e a scongiurare il coinvolgimento di strutture adiacenti.Nonostante i rifiuti coinvolti siano formalmente classificati come non pericolosi, la prudenza impone la massima cautela. I sindaci di Cermenate, Lentate sul Seveso e Lazzate, dimostrando un approccio responsabile e orientato alla protezione dei cittadini, hanno emesso l’invito a mantenere chiuse porte e finestre, in attesa dei risultati degli approfonditi accertamenti condotti da Arpa Lombardia. Tali analisi si concentrano sulla verifica della qualità dell’aria e sulla misurazione della presenza di eventuali sostanze inquinanti, al fine di determinare l’effettivo impatto sulla salute della popolazione.L’evento riapre un dibattito cruciale sulla corretta gestione dei rifiuti, un tema sempre più pressante in un contesto di crescente sensibilità ambientale. La classificazione dei rifiuti come “non pericolosi” non esclude la possibilità di emissioni nocive durante gli incendi, come dimostra la necessità di monitorare la qualità dell’aria. La presenza di materiali organici, polimeri o altri composti, anche se non classificati come pericolosi, può generare fumi tossici e particolato fine, con effetti potenzialmente dannosi per la salute respiratoria e cardiovascolare.L’incendio di Cermenate pone quindi interrogativi sulla trasparenza delle procedure di classificazione dei rifiuti, sulla necessità di implementare sistemi di monitoraggio ambientale più efficienti e sulla responsabilità delle aziende nella prevenzione di incidenti. L’attenzione ora è focalizzata sulla rapida risoluzione dell’emergenza, sulla valutazione dei danni ambientali e sulla verifica che siano state adottate tutte le misure necessarie per evitare che simili eventi si ripetano in futuro. L’auspicio è che questa situazione possa fungere da stimolo per una riflessione più ampia sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla tutela della salute pubblica. Al momento non si registrano feriti o intossicati, ma la situazione resta monitorata con la massima attenzione.