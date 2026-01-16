Incendio a Cinisello Balsamo: indagini su esplosioni e occupanti abusivi

Un episodio di grave allarme ha scosso Cinisello Balsamo venerdì pomeriggio, quando un incendio di origine incerta si è sviluppato in una residenza di sette piani in via Mozart 23.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, prontamente mobilitati da Milano, unitamente a diverse ambulanze in stato di allerta, ha evitato conseguenze ben più drammatiche.

Inizialmente, la priorità è stata la sicurezza dei residenti, alcuni dei quali si trovavano intrappolati ai piani superiori a causa della fitta coltre di fumo che aveva compromesso la funzionalità delle scale di sicurezza.

Le prime indagini condotte dalle forze dell’ordine e dal personale di soccorso hanno immediatamente sollevato interrogativi inquietanti, suggerendo uno scenario tutt’altro che fortuito.

Un elemento anomalo significativo è l’assenza della proprietaria, un’anziana signora priva di familiari prossimi, attualmente ospitata in una Residenza Sanitaria Assistita (RSA).

Questa circostanza innesca una serie di interrogativi cruciali: chi, dunque, era presente nell’appartamento al piano rialzato, epicentro delle fiamme?L’ispezione accurata condotta da pompieri e agenti non ha permesso di identificare alcun occupante.

La finestra dell’abitazione risultava aperta, mentre una profonda anomalia era stata riscontrata nella cucina: il condotto del gas era gravemente danneggiato, presumibilmente a seguito di due deflagrazioni di limitata intensità.

Queste esplosioni suggeriscono una potenziale manipolazione del sistema di alimentazione del gas, elemento che complica ulteriormente la ricostruzione della dinamica degli eventi.

L’inchiesta, ora in mano alla Polizia Locale, si concentra sull’esplorazione di due ipotesi principali, mantenendo aperta la possibilità di ulteriori sviluppi.

La prima, sostenuta da alcune testimonianze dei condomini, ipotizza la presenza di occupanti abusivi, i quali, dopo aver innescato l’incendio e presumibilmente per evitare conseguenze legali derivanti dalla loro condizione irregolare, si sarebbero allontanati dal luogo dell’evento.

La seconda, più grave, ipotizza un atto doloso, un gesto volontario compiuto da un soggetto esterno con l’intento di provocare danni e/o mettere a rischio la sicurezza delle persone.

Allo stato attuale, le indagini puntano ad accertare non solo le cause precise dell’incendio, ma anche a ricostruire la sequenza degli eventi e a identificare eventuali responsabili.

L’analisi forense del luogo dell’incendio, con particolare attenzione alla cucina e al sistema di alimentazione del gas, sarà cruciale per determinare l’origine delle deflagrazioni e per raccogliere elementi utili alla risoluzione del caso.

Il bilancio finale, fortunatamente, si è limitato a un ferito lieve, prontamente soccorso e trasportato presso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Milano in codice verde, ma la gravità della situazione impone la massima attenzione e un’indagine approfondita per scongiurare il ripetersi di simili episodi.