Incendio a Como: paura nella struttura per senzatetto

Nella notte, un incendio ha scosso la struttura temporanea allestita all’interno dell’ex comando provinciale dei Carabinieri di Como, destinata ad accogliere persone in condizione di homelessness.

- PUBBLICITA -

L’incendio, divampato in un’area del dormitorio ricavato nell’edificio di via Borgovico, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, allertati intorno all’una e trenta.

L’evento ha generato un’emergenza immediata, con un denso fumo che ha invaso gli ambienti e reso necessario l’evacuazione di tutti i quarantina di ospiti presenti nella struttura.

La priorità è stata garantire la sicurezza delle persone, allontanandole dalla zona interessata e fornendo assistenza respiratoria a chi ne avesse bisogno.

Purtroppo, l’incendio ha provocato l’intossicazione di tre individui.

Due hanno manifestato sintomi lievi e sono stati assistiti sul posto, mentre il terzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, necessitando di cure più approfondite.

Le sue condizioni sono al momento sotto controllo, ma l’episodio sottolinea la vulnerabilità e la fragilità di chi vive in tali contesti.

Dopo un’accurata operazione di spegnimento e bonifica, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato l’area sicura, permettendo il rientro degli ospiti nei piani terzo e quarto della struttura.

L’incidente solleva interrogativi complessi e urgenti, legati alla sicurezza degli alloggi di emergenza, alla prevenzione di incendi in strutture ad alta densità abitativa e, soprattutto, alle condizioni di vita delle persone senza fissa dimora.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per accertare le cause del rogo.

Si ipotizzano diverse ipotesi, che vanno da un guasto elettrico a una negligente gestione dei sistemi di riscaldamento o di cottura, passando per un potenziale gesto doloso.

L’inchiesta dovrà anche esaminare le procedure di sicurezza in vigore nella struttura, verificando l’adeguatezza dei controlli e la presenza di sistemi di allarme e di estinzione efficaci.

L’episodio, oltre a rappresentare una drammatica emergenza, mette in luce la necessità di un approccio più strutturato e olistico nella gestione dell’homelessness, che vada oltre la semplice fornitura di un riparo temporaneo.

È fondamentale investire in programmi di supporto sociale e abitativo, promuovere l’integrazione nel tessuto sociale e garantire l’accesso a servizi sanitari e psicologici adeguati, al fine di offrire a queste persone una via d’uscita dalla condizione di marginalità e precarietà.

La tragedia di Como, pertanto, si configura come un campanello d’allarme che richiede un’azione immediata e concertata da parte delle istituzioni, delle associazioni di volontariato e della comunità intera.