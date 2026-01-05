Incendio a Pavia: camper distrutto, indagini sulle cause

Un drammatico incendio ha consumato questa mattina un camper all’interno di un parcheggio privato, in una zona residenziale limitrofa al Policlinico San Matteo di Pavia.

L’incidente, verificatosi in via Campeggi, ha generato una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, sollevando immediati interrogativi sulle cause e l’estensione dei danni.

Il proprietario del camper, un cittadino residente a Campospinoso, si trovava in quel momento presso il pronto soccorso dell’ospedale per una necessità medica, ignaro del tragico evento che stava coinvolgendo il suo bene.

A segnalare l’incendio sono stati degli operai impegnati in lavori di manutenzione su una struttura aerea nella vicinanze; i lavoratori hanno descritto di aver udito una violenta esplosione, preceduta da rumori anomali, seguita dall’innesco di fiamme alte e rabbiose che hanno rapidamente avvolto l’abitacolo del camper.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pavia è stato tempestivo e deciso.

Le squadre, prontamente allertate, hanno lavorato con efficienza per domare il rogo e impedirne la propagazione ad altre strutture circostanti, minimizzando il rischio di ulteriori danni.

La difficoltà di accesso alla zona, data la configurazione del parcheggio, ha reso ancora più complessa l’operazione di spegnimento.

Al momento, le cause dell’incendio rimangono incerte e oggetto di approfonditi accertamenti tecnici.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, dall’impatto di una scintilla dovuta a manomissioni esterne, a un possibile guasto elettrico interno al veicolo, fino a un’eventuale fuga di gas.

La complessità del camper, spesso caratterizzato da sistemi di alimentazione ibridi e impianti complessi, rende la ricostruzione degli eventi particolarmente delicata.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza dei veicoli ricreativi, sempre più diffusi e spesso parcheggiati in aree pubbliche o private non adeguatamente sorvegliate.

La perdita del camper rappresenta non solo un danno economico significativo per il proprietario, ma anche un profondo trauma emotivo, aggravato dalla coincidenza con un momento di fragilità personale legato alla sua condizione di salute.

La comunità locale esprime solidarietà al proprietario, sperando che le indagini chiariscano rapidamente le dinamiche dell’incendio e possano prevenire il ripetersi di simili tragedie.