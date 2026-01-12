Incendio Crans-Montana: condizioni critiche per Leonardo, paura e speranza.

La situazione dei giovani feriti nel tragico incendio di Crans-Montana continua a destare profonda preoccupazione, con Leonardo Bove, il sedicenne giunto ieri sera da Zurigo al Niguarda, che presenta condizioni cliniche particolarmente gravissime.

- PUBBLICITA -

Durante un aggiornamento stampa, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha delineato un quadro complesso, sottolineando la delicatezza delle operazioni e l’impegno profuso dal personale sanitario.

Leonardo, insieme a Kean, era stato inizialmente considerato disperso nel caos del rogo.

Entrambi sono ora ricoverati in terapia intensiva, intubati e sedati, impossibilitati a comunicare.

Un altro giovane paziente è in dialisi a causa di una grave patologia infettiva, mentre un ulteriore ragazzo lotta contro problemi di asma, aggravati da ulteriori complicazioni polmonari.

L’assessore Bertolaso ha specificato come la sfida più ardua non risieda tanto nella gestione delle estese ustioni, diffuse tra tutti i feriti, quanto nelle criticità polmonari emergenti.

L’inalazione di sostanze tossiche altamente corrosive ha innescato una reazione a catena, compromettendo la funzionalità respiratoria e favorendo lo sviluppo di infezioni particolarmente aggressive e difficili da controllare.

Questo scenario rende le prospettive di guarigione incerte e richiede un monitoraggio continuo e interventi specialistici.

Il team medico, composto da professionisti di diverse discipline, sta operando con la massima dedizione, applicando le più avanzate tecnologie mediche e agendo con una profonda empatia, quasi come se si trattasse dei propri figli.

Un approccio che riflette la gravità della situazione e l’urgenza di fornire il miglior supporto possibile a questi giovani pazienti.

Con l’arrivo di Leonardo, si è completato il trasferimento di tutti i feriti che necessitavano di cure in Italia.

Elsa, una giovane proveniente da Biella, rimane ancora ricoverata a Zurigo, in attesa di poter essere trasferita.

Nel caso in cui le sue condizioni lo permettano, si prevede che Elsa possa essere trasportata al centro ustioni di Torino, una scelta considerata appropriata e legittima, data la sua provenienza geografica.

Il personale del Niguarda si è reso disponibile ad accogliere anche Elsa qualora si presentassero imprevisti o necessità particolari durante il processo di trasferimento.

Le prognosi, in ogni caso, rimangono prudentemente riservate, a testimonianza della precarietà delle condizioni cliniche e dell’incertezza del percorso di recupero.