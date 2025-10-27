Incendio Devasta Fabbrica di Materassi a Calcio: Indagini in Corso

Un incendio di vaste proporzioni ha sconvolto il tessuto industriale di Calcio, in provincia di Bergamo, nel tardo pomeriggio odierno, interessando la ‘Fabe’, rinomata azienda specializzata nella produzione di materassi.

La furia delle fiamme, alimentata da materiali altamente infiammabili, ha rapidamente inghiottito l’intera struttura del capannone industriale, generando colonne di fumo nero e lingue di fuoco visibili a decine di chilometri di distanza, testimonianza della sua intensità.

L’intervento dei soccorsi è stato massiccio e coordinato.

Squadre di vigili del fuoco provenienti da diverse località – Bergamo, Palazzolo sull’Oglio, Romano e Treviglio – si sono mobilitate tempestivamente, operando in condizioni estreme per contenere l’incendio e proteggere le aree circostanti.

Parallelamente, diverse unità di ambulanze del 118 sono state dispiegate per garantire la massima assistenza sanitaria e prevenire, ove possibile, conseguenze per la salute delle persone coinvolte.

Le prime indagini, condotte con la collaborazione dei Carabinieri di Calcio, suggeriscono che l’innesco del rogo potrebbe essere avvenuto all’interno della mensa aziendale, un’area ad alta frequentazione e potenzialmente ricca di fonti di innesco come impianti elettrici o apparecchiature di cottura.

Fortunatamente, il reparto produttivo, cuore dell’attività aziendale, era già in stato di chiusura al momento dell’incendio, riducendo significativamente il rischio di danni irreparabili alle attrezzature e alle materie prime.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali, soprattutto in contesti in cui sono presenti materiali combustibili e processi produttivi complessi.

Si rende necessario un’analisi approfondita delle cause che hanno portato all’innesco del rogo, esaminando scrupolosamente i protocolli di sicurezza, le procedure di manutenzione degli impianti e la formazione del personale.

L’accaduto evidenzia l’importanza di investire in sistemi di rilevazione precoce degli incendi, in dispositivi di protezione attiva e in una cultura della sicurezza radicata in ogni livello dell’organizzazione aziendale.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio.

Il danno economico è ingente e le conseguenze sull’attività produttiva dell’azienda ‘Fabe’ saranno significative, con ripercussioni potenziali sull’occupazione locale.

La comunità di Calcio, profondamente colpita da questo tragico evento, si stringe al personale dell’azienda e alle loro famiglie, auspicando una rapida ripresa e una piena chiarificazione delle cause che hanno portato a questa devastante emergenza.