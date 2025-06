Incidente probatorio a Milano: tensioni e verità da accertare.

L’atmosfera fuori dalla sede della Polizia Scientifica di Milano, in via Fatebenefratelli, palpita di tensione. Una folla di giornalisti e operatori televisivi attende il suo momento, testimoni di un’operazione delicata e potenzialmente decisiva per l’evolversi di una vicenda giudiziaria complessa. L’inizio dell’incidente probatorio, un atto processuale di notevole importanza, ha concentrato l’attenzione di avvocati, familiari e dell’opinione pubblica.Presenti all’appuntamento, accanto ai periti designati dalle parti, anche le figure legali cruciali: Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio, e Gianluigi Tizzoni, rappresentante legale della famiglia di Andrea Stasi. La loro presenza sottolinea la gravità del momento e l’urgenza di ottenere risposte definitive.L’incidente probatorio, un meccanismo giuridico volto a consentire una verifica indipendente e irripetibile dei reperti, si prospetta lungo e complesso. Si stima che i lavori, che coinvolgeranno un’analisi meticolosa di materiali sia già acquisiti che di nuova perizia, si protrarranno per almeno novanta giorni. Questo lasso di tempo riflette la mole di lavoro da svolgere e la necessità di garantire la massima accuratezza nell’esame dei reperti.L’atto iniziale dell’accertamento, un passaggio fondamentale in questa fase, si concentrerà sulla verifica incrociata dei verbali di custodia. Questi documenti, risalenti al recupero dei materiali avvenuto giovedì scorso, attestano la catena di responsabilità nella conservazione dei reperti, elemento cruciale per valutarne l’integrità e l’attendibilità. Ogni irregolarità nella documentazione potrebbe inficiare l’ammissibilità dei reperti stessi come prova in sede processuale.L’incidente probatorio rappresenta una cesura nel processo, un’opportunità per superare le divergenze interpretative e costruire una base probatoria solida e condivisa. I risultati di questa verifica irripetibile saranno infatti considerati come prova in seno al processo, contribuendo in maniera determinante alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento della verità. Il compito dei periti, impegnati in un’analisi che va oltre la mera constatazione fisica, sarà quello di fornire un quadro scientifico inoppugnabile, capace di dissipare ombre e confermare o smentire le ipotesi investigative. L’intero processo, di fatto, poggia sulle fondamenta di questa operazione scientifica.