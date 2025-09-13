Inseguimento ad alta velocità: agente ferito e fuggitivo in autostrada.

Nella notte, un drammatico episodio ha scosso la viabilità autostradale veneta, culminando in un inseguimento ad alta tensione e lasciando un agente della Polizia stradale in condizioni di ricovero.

La vicenda, nata da una segnalazione di veicolo rubato, si è evoluta in una fuga precipitosa che ha messo a dura prova la capacità di risposta delle forze dell’ordine.

La sequenza degli eventi è iniziata con una comunicazione alla locale squadra tracciamenti della Polizia stradale di Padova, relativa alla localizzazione di un’autovettura risultata sottratta in data antecedente nella giurisdizione milanese.

La pattuglia, operando con la prudenza richiesta dalla natura dell’attività, si è posizionata lungo la A4, optando per un transito a ridottissima velocità lungo la corsia di emergenza, volto a minimizzare il rischio di alterazione del traffico e a valutare la corrispondenza del veicolo descritto.

Inizialmente, l’autovettura sembrava disabitata, inducendo i poliziotti a procedere con un’analisi più approfondita.

Tuttavia, in un istante, la situazione è mutata radicalmente: un individuo, agendo con rapidità e determinazione, si è insinuato all’interno del veicolo e ha prontamente dato istruzione di marcia.

Nel tentativo di intercettare e bloccare il fuggitivo, il capo pattuglia è stato inaspettatamente travolto, subendo un impatto violento che lo ha proiettato a terra e trascinato per diversi metri.

L’agente, gravemente ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

Le sue condizioni, inizialmente considerate critiche, sono ora in fase di stabilizzazione, sebbene rimangano serie.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato un’ampia operazione di ricerca, estesa all’area circostante il luogo dell’incidente.

Una pattuglia della Polizia stradale di Venezia ha successivamente intercettato il veicolo compromesso all’altezza del casello autostradale di Spinea, ma il conducente, intuita la presenza delle forze dell’ordine, ha abbandonato la vettura e si è volatilizzato nei campi circostanti, eludendo così il dispositivo di ricerca.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, al fine di consentire l’esecuzione di accertamenti tecnici e la raccolta di eventuali tracce utili all’identificazione del responsabile.

L’inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica, si concentra ora sull’individuazione del conducente, presumibilmente ricercato anche per altri reati, e sulla ricostruzione completa della dinamica dell’evento, con particolare attenzione alla valutazione delle responsabilità e alla verifica di eventuali circostanze aggravanti.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulla sicurezza delle procedure operative e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione del personale di polizia impegnato in attività di controllo e contrasto alla criminalità stradale.