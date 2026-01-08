cityfood
venerdì 9 Gennaio 2026
Milano Cronaca

Intossicazione da Monossido a Carugate: 9 Persone in Terapia Iperbarica

Redazione Milano
Redazione Milano

Nella quiete di Carugate, sobborgo dell’area metropolitana milanese, un evento drammatico ha scosso la tranquillità di una famiglia, richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari.

Sei adulti e tre minori sono stati trasportati presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove sono stati sottoposti a terapia iperbarica, trattamento salvavita essenziale per contrastare gli effetti tossici del monossido di carbonio.

Il loro stato di salute attuale resta motivo di attenta valutazione medica.

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione di sospette intossicazioni, e i vigili del fuoco, sollecitati dall’Agenzia di Tutela Sanitaria (ATS), si sono recati immediatamente presso un’abitazione in via Etna.

La loro missione primaria è stata quella di accertare le cause dell’avvelenamento, un evento che, purtroppo, non è del tutto inusuale, soprattutto in contesti abitativi precari o caratterizzati da soluzioni di riscaldamento alternative.

Le indagini preliminari suggeriscono che l’intossicazione sia derivata dall’utilizzo di un braciere alimentato a fiamma libera, presumibilmente impiegato per riscaldare l’ambiente.

Questa pratica, sebbene possa apparire come un tentativo di risparmio energetico o una soluzione di emergenza, rappresenta un rischio significativo in assenza di adeguate misure di sicurezza e ventilazione.
L’abitazione, a quanto pare, non disponeva di un sistema di riscaldamento centralizzato, e la cucina era equipaggiata con una piastra a induzione, escludendo così l’utilizzo di apparecchi a combustione per la cottura.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza abitativa e sull’accesso a sistemi di riscaldamento adeguati, soprattutto per le famiglie in difficoltà economica o residenti in immobili datati e non conformi alle normative vigenti.

Il monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e altamente tossico, è spesso definito “l’assassino silenzioso” proprio per la sua natura subdola e per la difficoltà di percepirne la presenza.

La terapia iperbarica, che sottopone i pazienti a un ambiente pressurizzato e ricco di ossigeno, favorisce l’espulsione del gas dal sangue e dai tessuti, minimizzando i danni neurologici e gli effetti a lungo termine.

L’intervento dei vigili del fuoco non si è limitato alla messa in sicurezza dell’abitazione e alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte, ma ha anche comportato la verifica della corretta funzionalità degli impianti e la sensibilizzazione della comunità sull’importanza di installare rilevatori di monossido di carbonio, dispositivi economici ma potenzialmente salvavita.
Questo tragico evento serve da monito per rafforzare l’educazione civica e promuovere politiche abitative che garantiscano condizioni di vita dignitose e sicure per tutti.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

