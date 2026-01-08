Intossicazione da Monossido a Carugate: 9 Persone in Terapia Iperbarica

Nella quiete di Carugate, sobborgo dell’area metropolitana milanese, un evento drammatico ha scosso la tranquillità di una famiglia, richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari.

Sei adulti e tre minori sono stati trasportati presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove sono stati sottoposti a terapia iperbarica, trattamento salvavita essenziale per contrastare gli effetti tossici del monossido di carbonio.

Il loro stato di salute attuale resta motivo di attenta valutazione medica.

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione di sospette intossicazioni, e i vigili del fuoco, sollecitati dall’Agenzia di Tutela Sanitaria (ATS), si sono recati immediatamente presso un’abitazione in via Etna.

La loro missione primaria è stata quella di accertare le cause dell’avvelenamento, un evento che, purtroppo, non è del tutto inusuale, soprattutto in contesti abitativi precari o caratterizzati da soluzioni di riscaldamento alternative.

Le indagini preliminari suggeriscono che l’intossicazione sia derivata dall’utilizzo di un braciere alimentato a fiamma libera, presumibilmente impiegato per riscaldare l’ambiente.

Questa pratica, sebbene possa apparire come un tentativo di risparmio energetico o una soluzione di emergenza, rappresenta un rischio significativo in assenza di adeguate misure di sicurezza e ventilazione.

L’abitazione, a quanto pare, non disponeva di un sistema di riscaldamento centralizzato, e la cucina era equipaggiata con una piastra a induzione, escludendo così l’utilizzo di apparecchi a combustione per la cottura.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza abitativa e sull’accesso a sistemi di riscaldamento adeguati, soprattutto per le famiglie in difficoltà economica o residenti in immobili datati e non conformi alle normative vigenti.

Il monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e altamente tossico, è spesso definito “l’assassino silenzioso” proprio per la sua natura subdola e per la difficoltà di percepirne la presenza.

La terapia iperbarica, che sottopone i pazienti a un ambiente pressurizzato e ricco di ossigeno, favorisce l’espulsione del gas dal sangue e dai tessuti, minimizzando i danni neurologici e gli effetti a lungo termine.

L’intervento dei vigili del fuoco non si è limitato alla messa in sicurezza dell’abitazione e alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte, ma ha anche comportato la verifica della corretta funzionalità degli impianti e la sensibilizzazione della comunità sull’importanza di installare rilevatori di monossido di carbonio, dispositivi economici ma potenzialmente salvavita.

Questo tragico evento serve da monito per rafforzare l’educazione civica e promuovere politiche abitative che garantiscano condizioni di vita dignitose e sicure per tutti.