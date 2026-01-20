Intossicazione da Monossido: Emergenza in Alto Lario, 6 Bambini Coinvolti

Nella tranquilla cornice del Comune di Musso, incastonato nel cuore dell’Alto Lario comasco, una serata apparentemente serena si è trasformata in un episodio di grave preoccupazione.

- PUBBLICITA -

Sei bambini e due adulti hanno manifestato sintomi di intossicazione acuta da monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e altamente pericoloso, all’interno di un’abitazione privata.

L’evento, accaduto ieri sera, ha immediatamente innescato un complesso intervento di soccorso che ha coinvolto diverse forze operative.

La rapidità di risposta è stata cruciale.

Vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, coordinati e supportati da cinque ambulanze del 118, personale dell’Azienda di Sanità e Soccorso (ATS) di Sondrio e carabinieri, si sono mobilitati con tempestività.

La priorità assoluta era garantire la sicurezza dei soggetti coinvolti e trasportarli in condizioni ottimali per le cure necessarie.

Tutti i presenti, bambini e adulti, sono stati trasferiti all’ospedale di Gravedona, dove sono stati sottoposti a scrupolosi accertamenti clinici e monitoraggio costante per valutare l’entità dei danni e avviare le terapie più appropriate.

Le indagini preliminari, condotte con la collaborazione di tecnici specializzati, hanno rapidamente individuato la fonte della fuga di monossido di carbonio.

L’origine del pericolo sembra risiedere in un boiler a gas, evidentemente installato in difformità alle normative vigenti.

Questa circostanza solleva interrogativi cruciali riguardo alla corretta applicazione delle norme di sicurezza nell’installazione di impianti a combustione, un tema di vitale importanza per la prevenzione di simili tragedie.

L’incidente costituisce un monito severo sulla necessità di una maggiore consapevolezza da parte di tutti i cittadini riguardo ai rischi legati alla presenza di gas combustibili in ambienti domestici.

La manutenzione periodica degli impianti, il controllo dei sistemi di ventilazione e la verifica dell’adeguatezza delle installazioni, eseguite da professionisti qualificati, rappresentano misure imprescindibili per la tutela della salute e della sicurezza.

Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato e sottolinea la fragilità che può derivare dalla sottovalutazione delle norme di sicurezza.

La diffusione di informazioni chiare e accessibili, campagne di sensibilizzazione mirate e controlli più rigorosi sono elementi chiave per ridurre il rischio di intossicazioni da monossido di carbonio e garantire un ambiente domestico sicuro e salubre per tutti.

L’Alto Lario, con la sua bellezza e la sua tranquillità, merita di essere protetto anche da questo invisibile pericolo.