Inverno in arrivo: Opera Cardinal Ferrari lancia appello per i senzatetto.

L’avvicinarsi dell’inverno, con le sue temperature inesorabilmente in calo, acuisce la drammatica necessità di offrire protezione e dignità a coloro che vivono ai margini della società, privi di un riparo sicuro.

In questo contesto, Opera Cardinal Ferrari, istituzione milanese con una storia profonda nell’assistenza ai più vulnerabili, ha lanciato un appello urgente e concreto alla comunità: una raccolta straordinaria di abbigliamento caldo e coperte, un gesto di solidarietà volto a mitigare le sofferenze di chi è esposto alle intemperie.

Luciano Gualzetti, presidente di Opera Cardinal Ferrari, sottolinea con chiarezza l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come il freddo rappresenti una minaccia esistenziale per chi vive in strada.

Non si tratta semplicemente di un disagio, ma di una sfida alla sopravvivenza, un’emergenza che richiede un intervento immediato e compassionevole.

Il richiamo alla “carità ambrosiana”, erede di una tradizione millenaria di aiuto fraterno, invita i cittadini a tradurre in azioni concrete la loro sensibilità e la loro generosità.

Opera Cardinal Ferrari, da anni impegnata nella distribuzione di beni di prima necessità in risposta alle variazioni climatiche, ha identificato una carenza critica in giubbotti invernali e scarponcini robusti.

Lucy Tattoli, direttrice Comunicazione e Raccolta Fondi, precisa l’entità del bisogno: sono necessari, con urgenza, 250 giubbotti invernali di taglie grandi (per garantire una protezione adeguata a persone spesso esposte a condizioni di vita precarie e malnutrizione) e 250 paia di scarpe invernali, nelle misure comprese tra il 42 e il 46, essenziali per preservare la salute dei piedi e prevenire malattie.

L’iniziativa non si limita a una mera fornitura di beni materiali; mira a riaffermare il diritto fondamentale alla dignità e alla sicurezza per tutti i membri della comunità.

La raccolta rappresenta un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale, promuovendo un senso di responsabilità collettiva e di solidarietà verso i più deboli.

I cittadini interessati a contribuire possono portare direttamente i capi di abbigliamento presso la sede di Opera Cardinal Ferrari, ogni sabato dalle 10 alle 16, in via G.

B.

Boeri.

Le aziende, riconoscendo il ruolo cruciale della responsabilità sociale, sono incoraggiate a organizzare punti di raccolta interni e a contattare l’indirizzo email [email protected] per concordare la consegna di quantità maggiori, amplificando così l’impatto positivo di questa iniziativa e dimostrando un impegno tangibile verso il benessere della comunità.

L’azione di Opera Cardinal Ferrari si configura, dunque, come un faro di speranza in un contesto di crescente disagio sociale, un invito a condividere umanità e a costruire insieme un futuro più giusto e solidale.