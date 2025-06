Jacobs interrogato: spionaggio e intercettazioni abusive

L’indagine in corso sulla presunta attività illecita dell’agenzia investigativa Equalize ha portato oggi gli inquirenti a interrogare Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta a Tokyo 2020, in qualità di persona offesa. L’udienza, che si è rivelata parziale e destinata a proseguire a luglio, si inserisce in un filone dell’inchiesta milanese focalizzato sulle intercettazioni abusive e sullo specifico sospetto di un’operazione di spionaggio orchestrata ai danni dell’atleta.Il fulcro di questa tranche investigativa riguarda Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo (non coinvolto nell’indagine), accusato di concorso in intercettazioni illegali. Le accuse mosse dalla Procura, guidata dal magistrato Francesco De Tommasi e supportata dai Carabinieri, delineano uno scenario inquietante: Giacomo Tortu sarebbe stato il committente dell’attività di acquisizione illecita di informazioni, affidata al gruppo di Equalize, e in particolare a Carmine Gallo, ex agente di polizia deceduto nel marzo 2024.Le informazioni oggetto di presunto interesse spionistico, risalenti al 2020 e al 2021, avrebbero riguardato analisi del sangue di Marcell Jacobs, un atleta che ha sempre mantenuto un impeccabile profilo sportivo, mai intaccato da accuse di doping, e i contenuti di comunicazioni private, quali telefonate e messaggi, scambiati tra Jacobs e il suo team tecnico, comprendente l’allenatore e il nutrizionista.L’episodio solleva interrogativi complessi sulla protezione della privacy degli atleti di alto livello e sulla potenziale interferenza di dinamiche personali o competitive in ambiti professionali. L’attività investigativa mira ora a ricostruire le motivazioni alla base di questo presunto spionaggio e a identificare tutti i soggetti coinvolti, cercando di fare luce su una vicenda che getta un’ombra sulla sfera privata e sportiva di uno dei più grandi protagonisti dello sport italiano. La posizione di Jacobs, dichiarato estraneo ai fatti, è attualmente quella di una persona offesa, ma la completezza dell’inchiesta potrebbe riservare ulteriori sviluppi.