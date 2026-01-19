Lacerenza: Riscossa e sicurezza nella nightlife, un nuovo inizio?

Il caso di Davide Lacerenza, figura controversa legata al mondo della nightlife milanese e precedentemente associato a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha generato un’eco complessa tra il rimorso, l’impegno per la sicurezza e una strategia di riabilitazione pubblica.

Lacerenza, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria che verteva su presunti illeciti legati alla prostituzione e alla diffusione di sostanze stupefacenti, ha recentemente ottenuto un patteggiamento, che gli ha permesso di richiedere misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’episodio che ha scatenato un’ondata di critiche e polemiche sui social media è stata la festa di Capodanno presso una discoteca a Lainate.

L’evento, animato da effetti pirotecnici – esattamente gli stessi che sono stati al centro della sua riflessione – ha posto l’accento sulla pericolosità di tali elementi, soprattutto alla luce del tragico rogo di Capodanno verificatosi a Crans-Montana, un evento che ha lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica.

La reazione di Lacerenza, attraverso un video pubblicato su Instagram, testimonia una presa di coscienza e un tentativo di distanziamento dalle pratiche rischiose del passato.

L’immagine dell’effetto pirotecnico spento in una tazza d’acqua, un gesto simbolico, è accompagnata da un appello diretto alla comunità dei giovani e dei gestori di locali notturni.

Il suo messaggio non si limita a sottolineare la necessità di un divertimento più responsabile, ma esprime anche una frustrazione palpabile nei confronti di un’estetica datata e potenzialmente pericolosa.

La proposta di Lacerenza va oltre la semplice eliminazione degli effetti pirotecnici.

Incoraggia attivamente l’adozione di alternative più sicure, come le luci a LED, e suggerisce una strategia di marketing innovativa: la promozione di locali che dimostrino un impegno concreto verso la sicurezza, attraverso l’impiego di “ragazze immagine” che accendano e poi dismettano pubblicamente gli effetti pirotecnici, generando visibilità e consenso.

L’iniziativa, pur nascendo dalla necessità di riscatto personale, solleva interrogativi più ampi sulla cultura del divertimento notturno, sulla responsabilità dei gestori di locali e sulla necessità di un cambiamento culturale che ponga la sicurezza al centro dell’esperienza del divertimento.

Lacerenza si presenta come un testimone a disagio, consapevole del proprio passato e determinato a contribuire a un cambiamento, con la speranza di redimersi agli occhi dell’opinione pubblica e di trasformare un’esperienza spesso percepita come superficiale e rischiosa in un momento di aggregazione sicura e consapevole.

Il suo intento è quello di stimolare una riflessione più ampia, auspicando che i gestori di locali prendano a cuore il suo appello e trasformino la propria attività in un esempio di sicurezza e innovazione.