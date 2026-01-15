Lara Comi Assolta: Svolta nel Caso ‘Mensa dei Poveri’

La sentenza d’appello nel complesso caso giudiziario noto come ‘Mensa dei Poveri’ ha segnato una svolta significativa per l’ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, ridefinendo drasticamente il quadro delle responsabilità emerse in primo grado.

La Corte d’Appello di Milano ha assolto l’ex esponente politico dall’accusa di corruzione, un capitolo cruciale che ha portato a una riduzione sostanziale della condanna iniziale, passata da 4 anni e 2 mesi a una pena di 1 anno, sospesa e una sanzione pecuniaria di 500 euro.

La reazione immediata di Comi, segnata da lacrime, ha testimoniato il peso emotivo di un percorso giudiziario lungo e travagliato.

L’assoluzione dall’accusa di corruzione, unita al riconoscimento dell’attenuante del risarcimento che compensa l’aggravante, rappresenta un elemento centrale nella revisione delle dinamiche processuali.

Comi ha espresso la sua gioia per la decisione, sottolineando la conferma della sua innocenza e ribadendo l’intenzione di proseguire la battaglia legale in Cassazione per ottenere la completa riabilitazione del suo nome.

Il suo racconto, incentrato sulla totale assenza di illeciti e sulla dedizione al servizio del Paese, riflette un tentativo di ricostruire la propria immagine pubblica, gravemente compromessa dalle accuse.

La sentenza di secondo grado ha interessato un totale di quattordici imputati, modificando, in alcuni casi, le condanne iniziali.

Confermata l’assoluzione di Pietro Tatarella, figura di spicco nel panorama politico lombardo, e rideterminate le pene per diversi soggetti coinvolti.

Diego Sozzani, altro ex parlamentare di Forza Italia, ha visto la sua condanna diminuire da 1 anno e 1 mese.

L’imprenditore Daniele D’Alfonso, inizialmente condannato a 6 anni e mezzo, ha ricevuto una pena ridotta a 5 anni e 2 mesi, mentre Giuseppe Zingale, precedentemente direttore generale di Afol Metropolitana, ha visto la sua condanna alleggerita da 2 anni a 1 anno e 6 mesi.

Il caso ‘Mensa dei Poveri’ ha sollevato interrogativi complessi sulla gestione dei fondi europei destinati a progetti di assistenza sociale e sulla trasparenza dei processi decisionali all’interno di enti e istituzioni pubbliche.

La sentenza d’appello, pur rappresentando un punto di svolta per Lara Comi e per alcuni degli imputati, non cancella la necessità di un’indagine approfondita sulle dinamiche che hanno portato all’avvio del procedimento giudiziario, al fine di prevenire il ripetersi di situazioni simili e di garantire una gestione più efficiente e responsabile delle risorse pubbliche.

Le implicazioni del caso vanno oltre le singole responsabilità penali, toccando temi cruciali per il corretto funzionamento del sistema politico e amministrativo.

La battaglia legale, però, non è ancora conclusa e il percorso verso la piena riabilitazione potrebbe richiedere ulteriori gradi di giudizio.