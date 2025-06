Lecco, scontro tra sindaci sulla genitorialità PMA: al centro una bambina.

Un caso emblematico, sollevato nel contesto del territorio lecchese, mette a confronto due interpretazioni contrastanti del diritto di famiglia e del ruolo dell’amministrazione locale, con al centro la tutela di una minore nata da una procedura di procreazione medicalmente assistita (PMA) avvenuta all’estero. Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha dimostrato sensibilità verso la richiesta di due madri che aspiravano al riconoscimento giuridico congiunto della loro figlia, agendo in favore della loro volontà. Questa decisione si è scontrata con il rifiuto del collega sindaco del comune di residenza delle due donne, che ha sollevato obiezioni formali e ha segnalato la vicenda all’autorità giudiziaria, coinvolgendo anche le madri stesse.La controversia si radica in una lacuna legislativa, poiché l’ordinamento italiano non disciplina in modo esauriente le modalità di riconoscimento dei genitori in casi di PMA transnazionale. Nonostante ciò, una recente pronuncia della Corte Costituzionale ha evidenziato l’illegittimità di un divieto assoluto che impedisca alla madre intenzionale di costituirsi genitore di un figlio nato in Italia tramite PMA legalmente effettuata all’estero. Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento cruciale, sancendo il diritto all’affetto e alla cura familiare, indipendentemente dall’orientamento sessuale delle madri.Il sindaco Gattinoni ha motivato la sua azione con un principio di coscienza civica e di rispetto della Costituzione, riconoscendo nella decisione una responsabilità amministrativa e politica. La sua scelta ha permesso, in una fase iniziale, di garantire alla bambina la possibilità di avere due figure genitoriali riconosciute. Tuttavia, l’atto di riconoscimento, per essere pienamente valido, avrebbe dovuto essere trascritto nel comune di residenza, dove si è verificato il rifiuto del sindaco locale, innescando un conflitto tra interpretazioni contrastanti e culminato in una decisione giudiziaria che ha portato alla cancellazione del nome della madre intenzionale dal certificato di nascita.Il caso, raccontato durante il Lecco Pride, sottolinea le complessità interpretative derivanti dalla mancanza di una normativa specifica in materia di PMA e di riconoscimento dei diritti genitoriali in situazioni transnazionali. Evidenzia, inoltre, l’importanza del ruolo dell’amministrazione locale come custode dei diritti fondamentali dei cittadini, ma anche i limiti imposti da un quadro legislativo ancora in evoluzione e dalla necessità di un confronto tra interpretazioni giuridiche contrastanti, sempre nel superiore interesse del minore. L’episodio solleva interrogativi sulla necessità di un intervento legislativo che colmi le lacune normative, garantendo certezza giuridica e tutela dei diritti delle famiglie, senza discriminazioni né pregiudizi.