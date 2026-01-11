Milano Cronaca

Leonardo Bove torna in Italia: trasferimento all’ospedale Niguarda

Redazione Milano
Redazione Milano

L’arrivo all’ospedale Niguarda, in serata, ha segnato un capitolo delicato nella complessa vicenda di Leonardo Bove, il giovane sedicenne sopravvissuto all’incendio devastante del Capodanno a Crans-Montana.
Trasferito dall’ospedale universitario di Zurigo, dove era stato inizialmente ricoverato in seguito al rogo, il trasporto è stato preceduto da una pianificazione accurata e da un’attesa strategica legata alle condizioni meteorologiche.

- PUBBLICITA -

La decisione di riportare Leonardo in Italia, una scelta medica complessa e ponderata, è stata resa possibile solo in seguito a un miglioramento della situazione clinica e a un quadro meteorologico che consentisse un volo sicuro.

L’elicottero Areu, decollato da Bergamo, ha effettuato il trasferimento, rappresentando un atto di coordinamento tra sistemi sanitari svizzero e italiano, testimoniando un impegno congiunto nella cura del giovane.
L’incidente, che ha causato la perdita tragica di altri giovani, ha lasciato un segno indelebile nella comunità e ha sollevato interrogativi profondi sulla sicurezza degli eventi pubblici, sulla prevenzione degli incendi e sulla gestione delle emergenze in alta montagna.
Le ustioni, estese a più del 50% del corpo, e i danni respiratori causati dall’inalazione di fumi tossici, hanno imposto un percorso di cura estremamente impegnativo, che richiederà interventi chirurgici ripetuti, terapie intensive e un lungo periodo di riabilitazione.
L’accoglienza a Niguarda eleva a dodici il numero complessivo di pazienti provenienti dalla Svizzera ricoverati in questa struttura, un centro di eccellenza nella gestione delle ustioni e delle emergenze complesse.

La presenza di un team medico altamente specializzato, dotato di tecnologie all’avanguardia e di un’esperienza consolidata, offre a Leonardo le migliori prospettive per affrontare questa sfida cruciale, alimentando la speranza di un recupero significativo e di un ritorno, un giorno, alla vita che gli è stata brutalmente interrotta.

Il caso di Leonardo Bove, oltre ad essere una tragedia personale, si configura come un monito collettivo sulla fragilità umana e sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e di solidarietà in ogni contesto.

- pubblicità -