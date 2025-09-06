Leonecavallo: Salvatores e The Comedians, un atto di resilienza culturale.

L’adesione di Gabriele Salvatores e dei membri de “The Comedians” alla manifestazione a sostegno del centro sociale Leoncavallo segna un atto di resilienza culturale, un rifiuto passivo di conformarsi a dinamiche che minacciano spazi vitali per la creatività urbana.

La pièce teatrale che nel 1985 scosse il panorama artistico, celebrata oggi a Fuoricinema nel suo quarantesimo anniversario, si fa portavoce di una memoria che resiste allo sfratto esecutivo del 21 agosto, un momento cruciale che ne mette a rischio la continuità.

Salvatores, affiancato da Bebo Storti, Paolo Rossi, Renato Sarti, Gigio Alberti, Claudio Bisio e Antonio Catani, testimonia con la sua presenza non solo un legame affettivo, ma un riconoscimento del valore intrinseco del Leoncavallo.

In un contesto storico complesso, segnato da un’Italia in rapida trasformazione, il centro sociale rappresenta una forma di controcultura, un’oasi di pensiero libero e sperimentazione artistica.

L’affermazione di Salvatores, rilasciata in un contesto toccante come l’uscita dalla camera ardente di Giorgio Armani, sottolinea la sua unicità: un luogo dove, al di là di definizioni ideologiche, si è coltivata una profonda identità culturale.

Milano, città in ascesa, ha costruito la sua immagine su pilastri di bellezza e ricchezza materiale.

Tuttavia, Salvatores evidenzia come la sua crescita non potesse prescindere dalla presenza di luoghi come il Leoncavallo e il Conchetta, veri e propri laboratori di idee e espressioni alternative.

Il regista, cresciuto all’interno di questo movimento culturale, descrive una visione di Milano che si discostava dalle narrazioni dominanti, un luogo dove convivono ideali di giustizia sociale, libertà artistica e persino, paradossalmente, iniziative di autodifesa dai pericoli dello spaccio.

Ricorda, con nostalgia, un episodio emblematico: la proiezione del film “Sud” nel pieno di una crisi imminente, durante l’amministrazione Formentini, dopo il successo internazionale di “Mediterraneo”.

La platea gremita, le telecamere di tutto il mondo, il fallimento del tentativo di sgombero.

Quel momento simboleggia la capacità di resistenza di uno spazio che si fa baluardo di identità e di aggregazione.

L’eredità del Leoncavallo non si limita alla sua funzione di luogo fisico.

È un patrimonio immateriale, un archivio di esperienze, di lotte, di sogni.

La salvaguardia di questo patrimonio richiede un impegno continuo, un’azione collettiva che sappia coniugare la memoria del passato con la costruzione di un futuro in cui la creatività e l’autonomia culturale possano fiorire liberamente, senza essere preda di logiche di profitto e di potere.

La voce di Salvatores, testimone privilegiato di questa storia, risuona come un monito e un invito all’azione: preservare la memoria, coltivare la resilienza, continuare a costruire un’Italia più giusta e più libera.