L’eredità del Leoncavallo: tra memoria, attivismo e vincoli.

Il nodo del Leoncavallo continua a rappresentare una complessa sfida per l’amministrazione comunale di Milano, intrecciando questioni di memoria urbana, diritto all’autodeterminazione sociale e vincoli burocratico-contabili.

L’auspicio espresso dal sindaco Giuseppe Sala di una soluzione che veda il centro sociale riinsediarsi nella sua storica sede di via Watteau rivela un’apertura di spirito, pur temperata da precise limitazioni operative.

L’istanza avanzata dagli attivisti del Leoncavallo, che aspirano all’acquisizione della struttura, incarna una rivendicazione profonda: quella di un luogo, di un’identità, di un percorso storico che si è intrecciato con la trasformazione urbana e sociale della città.

Il Leoncavallo, nato come spazio occupato negli anni ’70, ha rappresentato un laboratorio di sperimentazione sociale, un punto di riferimento per movimenti politici e culturali, e un baluardo contro la gentrificazione, incarnando un’idea di città aperta, inclusiva e capace di accogliere diversità.

Il desiderio del sindaco di favorire un ritorno al passato è comprensibile, considerando il valore simbolico e culturale del Leoncavallo.

Tuttavia, la sua cautela è dettata da stringenti obblighi di legge.

L’approvazione di una simile operazione da parte della Corte dei Conti, organo di controllo delle finanze pubbliche, implicherebbe una complessa giustificazione, difficile da sostenere in assenza di specifiche condizioni e procedure legali.

Qualsiasi intervento diretto da parte del Comune, che potrebbe essere interpretato come un’agevolazione indebita, esporrebbe l’amministrazione a potenziali contestazioni e sanzioni.

L’incertezza sul fatto che gli attivisti abbiano intrapreso una trattativa formale con i proprietari, la famiglia Cabassi, sottolinea la complessità della situazione.

L’acquisizione di un bene privato richiede una negoziazione trasparente e una valutazione economica oggettiva, passaggi che trascendono le intenzioni politiche e le speranze individuali.

La questione del Leoncavallo, in definitiva, solleva interrogativi cruciali sul futuro delle periferie urbane, sul ruolo dei centri sociali come spazi di aggregazione e di contestazione, e sulla necessità di conciliare la tutela del patrimonio culturale immateriale con i vincoli imposti dalla gestione responsabile delle risorse pubbliche.

Un ritorno alla sede di via Watteau sarebbe più che una semplice soluzione logistica: rappresenterebbe un atto di riconoscimento del valore di un’esperienza sociale che, pur con le sue contraddizioni, ha contribuito a plasmare l’identità di Milano.

La sfida per l’amministrazione comunale è ora quella di trovare un percorso, anche alternativo, che consenta al Leoncavallo di continuare a essere un luogo di sperimentazione, di incontro e di partecipazione attiva nella vita della città.