Licata, riemerge il caso Casali: indagini e mistero dopo 14 anni.

Quattordici anni di silenzio, una scomparsa avvolta nel mistero e un’indagine che riemerge, alimentata dalla tenacia delle figlie e dalla necessità di verità.

Il caso di Paola Casali, la 49enne originaria del milanese sparita a Licata il 20 febbraio 2011, è nuovamente al centro dell’attenzione, con un 67enne residente in Toscana, unico indagato per omicidio in relazione alla scomparsa, formalmente convocato dalla Procura di Agrigento.

La presenza dell’indagato, assistito dal proprio legale, ha segnato una tappa significativa, seppur caratterizzata dall’esercizio del diritto di non rispondere, un segnale che alimenta interrogativi e sottolinea la delicatezza della situazione.

La vicenda, che ha scosso la comunità siciliana e i familiari, si è consumata in un contesto apparentemente idilliaco: un breve soggiorno a Licata, in compagnia del nuovo compagno.

Tuttavia, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile e un interrogativo che si è protratto per anni.

Il caso, inizialmente archiviato, è stato riaperto nel 2021, su istanza delle due figlie, desiderose di ottenere risposte concrete e di fare luce sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa della madre.

I sospetti, fin dalle prime fasi dell’indagine, si sono concentrati sull’uomo residente in Toscana, legato alla vittima da un rapporto che si è rivelato inizialmente negato e poi, parzialmente riconosciuto sotto la pressione inequivocabile dei tabulati telefonici e della sua presenza contestuale nel luogo e nel giorno della scomparsa.

La sua reticenza, prima la negazione di qualsiasi conoscenza, poi l’ammissione di una relazione priva di specificità, suggeriscono una stratificazione di elementi che richiedono un’indagine approfondita e una ricostruzione accurata della dinamica.

L’indagine, che si snoda attraverso anni e testimonianze frammentate, si avvale ora del contributo degli uomini del comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, impegnati a raccogliere ulteriori elementi e a ricostruire la sequenza degli eventi.

Nei prossimi giorni, verranno ascoltati altri soggetti potenzialmente informati, nella speranza di colmare le lacune e di fare emergere dettagli cruciali che possano contribuire a fare luce sulla verità.

Il caso Casali rappresenta un monito sulla fragilità umana e sulla necessità di perseguire la giustizia, anche a distanza di anni, per onorare la memoria della vittima e lenire il dolore dei suoi familiari.

Si tratta di un percorso complesso, costellato di incertezze, ma improntato alla ricerca della verità e alla speranza di restituire un po’ di pace alle persone coinvolte.