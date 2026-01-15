Licenziato per 1,60 euro: la sentenza che fa riflettere

Il caso sollevato dalla sentenza del Tribunale di Brescia in merito al licenziamento di un dipendente, un uomo con quattordici anni di anzianità, per l’appropriazione indebita di una somma di 1,60 euro, si configura come un’occasione per riflettere sull’eccessiva sproporzione tra la gravità di un atto e la sanzione applicata, nonché sull’importanza della presunzione di buona fede in ambito lavorativo.

I fatti, datati giugno 2024, ruotano attorno ad un’imprecisione nel resto erogato da un distributore automatico di caffè.

Il dipendente, dopo aver acquistato una bevanda, recupera le monete mancanti durante la manutenzione successiva, innescando una sequenza di eventi che culminano in un provvedimento di licenziamento.

La vicenda, apparentemente marginale, si trasforma in una disputa legale di notevoli dimensioni.

L’azienda, innescata da una discussione con un collega e una conseguente segnalazione al personale, ha percepito l’azione del dipendente come una violazione disciplinare di notevole entità, aggravata da presunte minacce al collega.

La rapidità e la severità con cui è stato disposto il licenziamento, una misura sproporzionata rispetto alla natura dell’atto commesso, hanno generato un contenzioso.

Il giudice del lavoro, Natalia Pala, ha espresso un giudizio critico nei confronti dell’azienda, sottolineando la mancanza di prove concrete a sostegno delle accuse di appropriazione indebita e, soprattutto, l’impossibilità di accertare se il tecnico del distributore avesse o meno acconsentito all’azione del dipendente.

La contestazione delle presunte minacce è stata giudicata generica e priva di fondamento, con un testimone che ha descritto un comportamento sgarbato, ma non intimidatorio.

La sentenza evidenzia un principio fondamentale: la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità della condotta contestata e tenere conto del contesto e dell’anzianità del lavoratore.

L’azienda avrebbe dovuto agire con maggiore cautela, privilegiando il dialogo e una valutazione più accurata dei fatti, evitando una reazione così impulsiva e gravosa.

Il provvedimento di licenziamento, considerato ingiustificato, ha portato alla condanna dell’azienda al pagamento di un’indennità di 18 mensilità al dipendente, il quale, rinunciando alla reintegrazione nel posto di lavoro, ha preferito optare per il risarcimento economico.

Questo esito, sebbene favorevole al lavoratore, sottolinea l’importanza di un sistema di gestione delle risorse umane basato sulla correttezza, la trasparenza e il rispetto dei diritti dei dipendenti, al fine di prevenire l’insorgere di controversie legali di tale portata, che danneggiano sia il lavoratore che l’azienda stessa.

Il caso, pertanto, costituisce un monito a privilegiare il dialogo e la mediazione in situazioni complesse, evitando soluzioni drastiche e sproporzionate che possono avere conseguenze legali e reputazionali significative.