Liceo Bottoni: Solidarietà e Dialogo tra Aula e Mediterraneo

Il clima di crescente preoccupazione e attivismo che serpeggia tra le nuove generazioni, focalizzato sulla drammatica situazione umanitaria nel Mediterraneo orientale e il sostegno alla Global Sumud Flotilla, si è manifestato in maniera particolarmente significativa nel tessuto scolastico italiano.

In questo contesto, l’azione compiuta dal liceo scientifico “Piero Bottoni” di Milano si configura come un esempio di approccio maturo e pedagogicamente rilevante.

Oltre alle numerose iniziative spontanee – assemblee, cortei simbolici – che hanno animato gli istituti superiori del Paese, il “Bottoni” ha optato per una modalità di risposta che ha conciliato la necessità di esprimere solidarietà con l’importanza di preservare il regolare svolgimento dell’attività didattica.

La decisione di ritardare l’inizio delle lezioni di un’ora, trasformando l’ingresso dell’istituto in uno spazio di confronto aperto, ha permesso a studenti, docenti e presidenza di dialogare direttamente sulla complessità del conflitto israelo-palestinese e sull’iniziativa della Flotilla.

L’iniziativa, guidata dalla dirigente scolastica Giovanna Mezzatesta, non si è limitata a un mero atto di protesta, ma ha rappresentato un’opportunità formativa di inestimabile valore.

“I giovani sono costantemente esposti a informazioni frammentarie e spesso polarizzate attraverso i social media,” ha sottolineato la preside, “è fondamentale fornire loro gli strumenti per sviluppare un pensiero critico, analizzare le fonti e formarsi opinioni consapevoli.

” La riunione all’aperto ha pertanto assunto le vesti di una lezione di educazione civica partecipata, eludendo il rischio di azioni di blocco o picchettaggio, e consentendo agli studenti di riprendere regolarmente le lezioni a partire dalla seconda ora.

La possibilità per gli studenti di continuare la discussione con i propri insegnanti durante le ore successive ha evidenziato la volontà di creare un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante, dove argomenti di rilevanza globale possano essere affrontati con serietà e apertura.

In merito alla partecipazione allo sciopero generale indetto per il giorno successivo, una comunicazione ufficiale ai genitori ha informato della presenza della dirigente e di altri docenti tra i manifestanti, riconoscendo il diritto di espressione e la volontà di sostenere le istanze sollevate dalla Global Sumud Flotilla.

Parallelamente, un gruppo di studenti del “Bottoni” ha espresso la propria solidarietà alla scuola primaria “Rinnovata Pizzigoni”, partecipando a un mini-flashmob spontaneo in cui i bambini avevano realizzato delle barchette di carta, simbolo di speranza e di aiuto per la Flotilla.

Questo gesto, apparentemente semplice, riflette l’impegno e la sensibilità dei giovani, determinati a fare la propria parte per promuovere la pace e la giustizia nel mondo.

L’azione del liceo Bottoni si pone quindi come esempio di come un istituto scolastico possa, con intelligenza e sensibilità, conciliare l’impegno civico con la responsabilità educativa.