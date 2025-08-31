Linea 2 della metropolitana di Milano: riapre dopo i lavori

La ripresa completa della linea 2 della metropolitana di Milano, un’arteria cruciale per la mobilità urbana, segna un punto di svolta significativo dopo un periodo di interruzioni programmate.

A partire dall’8 settembre, i passeggeri potranno nuovamente godere di un servizio ininterrotto lungo l’intera tratta, ponendo fine alla sospensione della circolazione tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi, in atto dal 19 luglio.

Questo intervento, lungi dall’essere una mera riparazione, rappresenta un’operazione di rinnovamento infrastrutturale di notevole complessità e importanza strategica.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, un team di oltre sessanta specialisti di ATM, l’azienda responsabile del servizio di trasporto pubblico milanese, ha operato in modalità intensiva, lavorando incessantemente per garantire il rispetto delle tempistiche previste.

L’intervento ha previsto la sostituzione completa dei binari, elementi fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del servizio, unitamente al rifacimento integrale della sede ferroviaria.

Questo approccio non si limita a correggere problematiche immediate, ma mira a incrementare la longevità dell’infrastruttura e a prevenire futuri guasti, contribuendo a un servizio di trasporto più sostenibile nel lungo termine.

La decisione di procedere con una chiusura temporanea di una tratta così trafficata è stata presa dopo un’attenta valutazione delle alternative, privilegiando la priorità di un intervento radicale che, sebbene temporaneamente impattante, si rivelerà vantaggioso per la collettività.

La chiusura, pur generando inevitabili disagi, si è dimostrata la soluzione più efficace per garantire un lavoro di qualità e minimizzare l’impatto complessivo sul servizio.

ATM ha espresso un sincero apprezzamento nei confronti della cittadinanza per la comprensione e la collaborazione dimostrata durante questo periodo di disagi.

La pazienza e la fiducia dei viaggiatori hanno contribuito in modo significativo al successo dell’operazione e testimoniano un forte senso di responsabilità condivisa verso il miglioramento della qualità della vita urbana.

Il completamento di questo importante intervento testimonia l’impegno costante di ATM verso un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e affidabile, fondamentale per il futuro della mobilità milanese.

L’investimento nell’infrastruttura rappresenta un tassello cruciale per la sostenibilità della crescita urbana e per la garanzia di un servizio di trasporto pubblico all’altezza delle esigenze di una metropoli dinamica come Milano.