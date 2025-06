Liuc, AlmaLaurea: Eccellenza e Occupazione per Economisti e Ingegneri

L’Università Liuc si distingue nel panorama dell’istruzione superiore italiana, come dimostra il recente rapporto AlmaLaurea, che analizza l’inserimento lavorativo dei suoi laureati. I dati emergono come un solido indicatore del valore dell’offerta formativa e dell’efficacia delle politiche di orientamento professionale messe in atto dall’ateneo.Un anno dopo il conseguimento della laurea magistrale, la percentuale di occupazione si attesta all’88,1% per gli Economisti e sale al notevoli 95,2% per gli Ingegneri, segnando un incremento significativo rispetto alle rilevazioni del 2024, in particolare per il corso di Ingegneria (+3%). Questo risultato colloca la Liuc al di sopra della media nazionale, con un tasso di occupazione complessivo pari all’88,6%, ben al di sopra della media del Collettivo Almalaurea (78,6%). Il tempo medio di transizione dal titolo di studio all’inserimento nel mondo del lavoro si aggira intorno ai due mesi, un dato che testimonia una rapida e positiva integrazione dei laureati nel tessuto produttivo.Analizzando la traiettoria professionale a distanza di tre anni, si conferma una solida occupabilità: il 93,5% degli Economisti e il 93,7% degli Ingegneri risultano impiegati. A cinque anni dalla laurea, questi tassi si consolidano ulteriormente, raggiungendo il 93,8% per Economia e un impressionante 96,6% per Ingegneria, con un tasso di disoccupazione praticamente nullo per quest’ultimo corso di studi. Questi risultati non solo evidenziano la qualità della preparazione offerta dall’Università Liuc, ma riflettono anche la capacità dei suoi laureati di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro e di creare valore per le aziende.La rettrice Anna Gervasoni sottolinea come questi dati rappresentino un riscontro tangibile all’impegno costante dell’ateneo nel supportare i propri studenti. Il Career Service svolge un ruolo cruciale, offrendo opportunità di stage durante il percorso di studi (beneficiati circa il 68,4% degli studenti) e promuovendo esperienze internazionali (oltre il 30% dei laureati ha avuto l’opportunità di studiare o lavorare all’estero). Queste esperienze, oltre a fornire competenze specifiche, favoriscono lo sviluppo di capacità trasversali, come la flessibilità, l’adattabilità e la capacità di lavorare in contesti multiculturali.Un ulteriore elemento distintivo è la regolarità degli studi: l’84,5% dei laureati magistrali Liuc conclude il percorso formativo nei tempi previsti, un dato notevolmente superiore alla media nazionale. La provenienza geografica dei laureati, con un 34,2% proveniente da fuori regione, testimonia inoltre l’attrattiva dell’Università Liuc a livello nazionale. In sintesi, i dati AlmaLaurea confermano che l’Università Liuc fornisce una formazione di alto livello, orientata al mondo del lavoro e capace di preparare i propri studenti ad affrontare le sfide del futuro, contribuendo attivamente alla crescita economica e sociale del Paese.