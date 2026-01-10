Livigno: Stop alle fiamme libere, massima sicurezza in vista delle Olimpiadi.

Livigno rafforza le misure di sicurezza, intervenendo con fermezza sulle pratiche che comportano l’utilizzo di fiamme libere in ambienti pubblici, un provvedimento dettato dalla necessità impellente di prevenire incidenti gravi, come la tragica vicenda di Crans-Montana.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Remo Galli, impone un divieto generalizzato che abbraccia bar, ristoranti, discoteche e tutte le strutture ricettive del comune.

Questa decisione, lungi dall’essere un’imposizione restrittiva, si configura come una misura di responsabilità collettiva, particolarmente significativa alla vigilia degli appuntamenti olimpici di snowboard e freestyle che vedranno la località montana al centro dell’attenzione internazionale.

La presenza di un pubblico vasto e diversificato, tra turisti e atleti, richiede un livello di sicurezza eccezionale e una prevenzione accurata di ogni potenziale rischio.

L’ordinanza non si limita all’eliminazione di candele, bengale e fontane scintillanti; interviene su qualsiasi articolo che generi fiamme libere, estendendo la portata della misura a pratiche abituali che, sebbene apparentemente innocue, possono celare pericoli significativi.

L’uso indiscriminato di fuochi artificiali, in passato tollerato anche in occasioni private come cene di compleanno, è ora severamente vietato, riconoscendo il potenziale distruttivo anche di eventi apparentemente marginali.

Il rispetto di questa nuova regolamentazione sarà monitorato con controlli mirati da parte della Polizia locale, con sanzioni pecuniarie variabili tra i 75 e i 500 euro per i trasgressori.

Il provvedimento testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela della sicurezza e del benessere di residenti, turisti e giovani, evidenziando la priorità della prevenzione rispetto alla tolleranza di comportamenti potenzialmente rischiosi.

Si tratta di un segnale forte, volto a promuovere una cultura della sicurezza e a evitare che tragedie simili a quella di Crans-Montana si ripetano, garantendo un ambiente sereno e protetto per tutti.

L’iniziativa, in definitiva, si pone come un investimento nella salvaguardia del patrimonio umano e nella valorizzazione dell’immagine di una località turistica votata alla responsabilità e all’accoglienza consapevole.