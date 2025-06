Lombardia, Estate 2024: Turismo in Forte Crescita e Sguardo alle Olimpiadi

La Lombardia si proietta verso un’estate 2024 di straordinaria vitalità turistica, consolidando il suo ruolo di polo attrattivo a livello nazionale e internazionale. Le proiezioni dell’Osservatorio Regionale del Turismo e dell’Attrattività delineano un quadro di crescita robusta, con un incremento previsto di oltre il 5% nei pernottamenti, raggiungendo un totale superiore ai 25 milioni, un dato che supera significativamente la media nazionale, attestata intorno al 2,1%. Questo risultato non è solo una conferma di tendenze positive, ma un segnale di una ripresa del settore turistico regionale che si rivela più dinamica e resiliente rispetto alle aspettative.L’elemento distintivo di questa crescita è l’internazionalità del flusso turistico. Ben il 74,7% dei pernottamenti previsti sarà generato da visitatori stranieri, una percentuale in marcato aumento rispetto all’estate precedente, riflettendo una crescente popolarità della Lombardia come destinazione di eccellenza per un pubblico globale. Questo dato sottolinea la capacità della regione di intercettare e soddisfare le esigenze di un turismo sempre più sofisticato e orientato alla scoperta di esperienze autentiche.L’analisi dei dati preliminari forniti dalle online travel agency conferma questa tendenza, indicando oltre 1,3 milioni di vendite per l’estate con una tariffa media regionale di 180,80 euro. Si registrano differenze significative a seconda delle destinazioni: i laghi lombardi, con prezzi medi superiori ai 202,80 euro, attraggono un turismo di fascia alta, mentre le località di montagna, pur con una tariffa media di 163,50 euro, mostrano un elevato livello di saturazione, superiore del 4,8% rispetto all’anno precedente. Questo suggerisce un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, con un focus sulla qualità dell’offerta piuttosto che sulla quantità.L’orizzonte futuro è segnato dall’imminente celebrazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si prospetta come un catalizzatore di un ulteriore e significativo afflusso di visitatori, stimato in quasi 2 milioni di persone aggiuntive. Questo impatto positivo si sommerebbe a un 2025 già ricco di opportunità, creando un’occasione unica per la Lombardia per affermarsi come una regione capace di coniugare tradizione, innovazione e accoglienza. L’assessora al turismo, Barbara Mazzali, sottolinea con chiarezza la responsabilità che ne deriva: preparare il territorio per accogliere un flusso di visitatori senza precedenti, garantendo un’esperienza indimenticabile e promuovendo un’immagine di Lombardia moderna, efficiente e profondamente radicata nel suo patrimonio culturale e naturale. La sfida è quella di trasformare questo momento storico in un’opportunità di crescita sostenibile, valorizzando le risorse locali, rafforzando l’immagine del territorio e creando un’eredità duratura per le generazioni future.