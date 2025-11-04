Lombardia, Immigrazione e Lavoro: Un Dossier Svela la Realtà

La Lombardia, motore economico d’Italia, accoglie una comunità straniera ampia e in costante evoluzione, che rappresenta un pilastro fondamentale per la sua forza lavoro e il suo tessuto sociale.

Il recente Dossier Idos, elaborato in collaborazione con le organizzazioni sindacali Cgil e Cisl, offre un quadro dettagliato di questa realtà, superando semplificazioni e luoghi comuni.

Oltre 1,23 milioni di residenti, pari al 12,3% della popolazione regionale, nascono al di fuori dei confini italiani, contribuendo attivamente con oltre 600.000 lavoratori.

Lungi dall’essere un fenomeno transitorio, l’immigrazione si configura come una dinamica strutturale, con una crescita moderata (+2,3% tra il 2023 e il 2024), che riflette un’evoluzione demografica ineludibile.

La concentrazione della popolazione straniera è più marcata nelle province di Milano, Brescia e Bergamo, che si distinguono per la loro vivacità economica e la loro vocazione all’accoglienza.

Tuttavia, analizzando la percentuale rispetto alla popolazione residente, la provincia di Milano si conferma leader, seguita da Mantova, Lodi e Pavia, indicando un’apertura particolarmente significativa in queste aree.

La composizione comunitaria è variegata: la comunità romena si rivela la più numerosa, seguita da egiziani, marocchini, albanesi e cinesi.

Un dato significativo è l’incremento della popolazione ucraina, spinta dalla necessità di protezione a causa del conflitto in corso, testimonianza di una solidarietà che va oltre i confini nazionali.

Il Dossier Idos non si limita a una mera elencazione di dati demografici; solleva un problema cruciale: l’inclusione sociale.

Nonostante la partecipazione attiva alla vita economica e civica – pagando imposte, costruendo famiglie e investendo nell’istruzione dei propri figli – gli immigrati si trovano spesso confinati in posizioni marginali, ostacolati da barriere invisibili e pregiudizi radicati.

Questa disconnessione tra contributo e riconoscimento sociale rappresenta una perdita di potenziale per l’intera regione.

Come sottolinea il presidente di Anolf Lombardia, Maurizio Bove, l’Italia, e in particolare la Lombardia, si trova di fronte a una pressante necessità di giovani lavoratori per compensare il declino demografico.

Paradossalmente, questa esigenza si scontra con politiche migratorie spesso restrittive e una gestione inefficiente dei flussi di lavoro, che, anziché incentivare l’immigrazione regolare, la rendono più complessa.

La focalizzazione mediatica sugli sbarchi, spesso amplificata da narrazioni allarmistiche, distoglie l’attenzione dalla realtà di milioni di persone che, quotidianamente, contribuiscono al benessere e alla prosperità della regione, ma che continuano a soffrire la mancanza di politiche inclusive e antidiscriminatorie.

È imperativo superare queste dicotomie e costruire un percorso di integrazione reale, che valorizzi il potenziale di ogni individuo e contribuisca a un futuro più equo e sostenibile per la Lombardia.