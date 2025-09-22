Lombardia sotto la pioggia: emergenza maltempo e Vigili al lavoro

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa e persistente sta mettendo a dura prova la Lombardia, con particolare criticità nelle province di Como, Monza e Brianza e Varese.

La perturbazione, innescatasi nelle ore precedenti, ha generato precipitazioni torrenziali e un conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, provocando numerose emergenze e richiedendo un massiccio intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

L’attività dei pompieri, che si mantiene elevata e continua, si concentra sulla gestione delle situazioni di pericolo, la protezione delle infrastrutture vulnerabili e l’assistenza alla popolazione colpita.

Oltre settanta interventi sono stati eseguiti finora in tutta la regione, a testimonianza della gravità della situazione e dell’impegno costante delle forze dell’ordine.

La provincia di Como è stata teatro di un episodio significativo a Turate, dove i Vigili del Fuoco hanno estratto un automobilista intrappolato nel proprio veicolo all’interno di un sottopasso completamente invaso dall’acqua, evidenziando la pericolosità delle strade a seguito dell’allagamento.

La situazione in Varese si presenta particolarmente complessa.

Una frana, verificatasi in località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano, ha reso impraticabile la strada statale che conduce a Porto Ceresio, interrompendo la viabilità e isolando intere comunità.

A Laveno Ponte Tresa, le zone limitrofe a via Ungheria sono state duramente colpite dall’esondazione di un torrente, con conseguenti disagi per i residenti e danni a numerose proprietà.

L’evento, esacerbato dalla fragilità del territorio e dalla scarsa capacità di deflusso dell’acqua, solleva interrogativi sull’adeguatezza delle infrastrutture idrauliche e sulla necessità di interventi di manutenzione e riqualificazione.

L’intensità delle precipitazioni, associata all’orografia montuosa del territorio, ha contribuito ad amplificare gli effetti del maltempo, rendendo particolarmente vulnerabili i versanti ripidi e le aree a rischio idrogeologico.

La combinazione di fattori, tra cui l’aumento della frequenza degli eventi estremi legato ai cambiamenti climatici, la pressione antropica sul territorio e la gestione inefficiente delle risorse idriche, rappresenta una sfida complessa per le istituzioni e la popolazione, richiedendo un approccio integrato e multidisciplinare per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali.

La priorità, al momento, resta l’assicurare la sicurezza delle persone e la protezione del patrimonio, in attesa che le condizioni meteorologiche si stabilizzino e consentano una più accurata valutazione dei danni subiti.