Lombardia sotto una morsa di freddo: temperature record e gelate.

Un’onda di freddo eccezionale sta investendo la Lombardia, manifestando un’intensità che si discosta significativamente dalle medie stagionali.

La rete di monitoraggio regionale di Arpa Lombardia ha rilevato valori minimi particolarmente severi, con -22°C registrati a Livigno, un dato che non si osservava da ormai cinque anni in quella località alpina situata a 1850 metri di altitudine.

Ulteriori segnali di questa ondata di freddo sono i -18°C registrati a Santa Caterina Valfurva e i -10°C a Bormio, quest’ultima località in fermento in vista delle imminenti competizioni olimpiche invernali.

Il calo termico non si limita alle zone montane; anche la pianura lombarda è sottoposta a condizioni climatiche rigide, con temperature che scendono sotto lo zero, raggiungendo i -8°C a nord-ovest di Milano, -9°C a Sondrio e -5°C a Varese.

Questo scenario evidenzia una generale instabilità atmosferica che sta interessando l’intera regione.

Le previsioni meteorologiche di Arpa Lombardia indicano una persistenza di queste condizioni avverse nei prossimi giorni.

Si prevede una diffusa formazione di gelate notturne, che si estenderanno anche alle zone pianeggianti, creando potenziali disagi per le attività agricole e il traffico veicolare.

Gradualmente, tuttavia, si prevede un risalita delle temperature, inizialmente sulle Alpi e successivamente in pianura, sebbene i valori rimarranno al di sotto della media per il periodo.

Nonostante la stabilità del tempo asciutto, si segnala una possibilità di deboli nevicate sulle Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, eventi che potrebbero contribuire ad arricchire il manto nevoso, fondamentale per la stagione sciistica.

Un cambiamento più significativo è atteso intorno alla metà del mese.

Un’alterazione della circolazione atmosferica potrebbe innescare un ritorno di fenomeni precipitativi più intensi, sia in forma di pioggia che di neve, con una maggiore estensione sul territorio regionale.

Questo scenario suggerisce una potenziale transizione verso un regime climatico più dinamico e variabile, in contrasto con la fase di stabilità e freddo intenso in atto.

L’evoluzione meteorologica richiederà quindi un monitoraggio costante e attento per valutare con precisione l’impatto sulle attività quotidiane e sull’ambiente lombardo.