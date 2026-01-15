Lonate Pozzolo: Rapina finisce in tragedia, sembra legittima difesa

La drammatica vicenda consumatasi a Lonate Pozzolo (Varese), culminata con il decesso di Adamo Massa, 37 anni, durante una rapina in un’abitazione, sta progressivamente delineando i contorni di una situazione che, al momento, sembra inequivocabilmente configurarsi come un caso di legittima difesa.

Le prime indagini, condotte sotto la direzione del pubblico ministero Nadia Calcaterra, e gli elementi raccolti dagli inquirenti, in particolare dai Carabinieri di Busto Arsizio e Varese, sembrano avvalorare la versione fornita da Jonathan Rivolta, il 33enne proprietario dell’abitazione che si è trovato ad affrontare i malviventi.

- PUBBLICITA -

Il quadro emergente è quello di un’irruzione pianificata e spietata, volta a svaligiare l’abitazione.

I banditi, inizialmente, avevano tentato di accertarsi della presenza di persone all’interno, suonando il campanello.

Rivolta, sopito al piano superiore, si è improvvisamente risvegliato, percependo il fragore del vetro della portafinestra della cucina che veniva infranto.

La sua reazione, descritta nel dettaglio, evidenzia un istinto di protezione e una decisione rapida.

Afferrando un coltello contenuto nel suo zaino da trekking – un elemento che sottende una potenziale predisposizione all’autotutela – si è prontamente posto di fronte alla minaccia.

La dinamica, come ricostruita, si è poi intensificata con un’aggressione fisica nei confronti di Rivolta, culminata in un violento impatto contro lo stipite di una porta.

Questo episodio, cruciale nella ricostruzione degli eventi, suggerisce un escalation della violenza da parte dei rapinatori.

La successiva colluttazione, descritta come un’azione frenetica e caotica, ha portato alle ferite mortali che hanno colpito Adamo Massa.

La presenza di tracce ematiche nell’abitazione e le lesioni riportate dal deceduto, attentamente analizzate dal medico legale durante l’esame preliminare, corroborano la versione fornita da Rivolta.

Particolarmente significativo è il modo in cui Rivolta ha maneggiato l’arma, mantenendo la punta rivolta verso il basso, indicando una potenziale volontà di evitare un’aggressione mirata, se non fosse stato costretto a difendersi.

L’abbandono del corpo di Massa dai complici, davanti all’ospedale di Magenta, sottolinea la loro fretta nel dileguarsi, probabilmente intimoriti dalla reazione di Rivolta e dalla conseguente escalation della situazione.

L’autopsia, che sarà affidata a un medico legale incaricato, rappresenterà un passaggio fondamentale per confermare ulteriormente i dettagli della dinamica e accertare con precisione le cause del decesso.

Al momento, Jonathan Rivolta non risulta essere indagato e la sua posizione appare saldamente protetta dalla presunzione di legittima difesa.

L’inchiesta, tuttavia, prosegue a ritmo serrato, con l’obiettivo primario di individuare e assicurare alla giustizia gli altri complici coinvolti nella rapina, ricostruendo la loro rete e il ruolo che hanno avuto nell’organizzazione del colpo.