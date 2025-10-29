Luiss Career Day a Milano: Un Ponte tra Studio e Lavoro

Il Career Day Luiss, un’istituzione consolidata nel panorama dell’orientamento universitario italiano, estende il suo raggio d’azione a Milano, segnando un’espansione strategica che consolida il legame tra l’ateneo e il tessuto economico lombardo.

Questa prima edizione milanese, ospitata presso il Milano Luiss Hub, si configura come un vero e proprio ponte tra il mondo accademico e quello professionale, in un contesto potenziato dalla collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa, che a Roma, sede storica dell’ateneo, culminerà nel 2026 con la trentennale celebrazione, rappresenta un elemento cruciale per il successo formativo della Luiss.

I risultati, tangibili in un tasso di occupazione a un anno dalla laurea che supera il 95% e in un inserimento lavorativo, in media, in appena un mese, testimoniano l’efficacia di questo modello di collegamento.

Questi dati non sono frutto del caso, ma il risultato di un approccio proattivo nell’anticipare le esigenze del mercato del lavoro e nel preparare gli studenti ad affrontarlo con successo.

Quest’anno, circa cento studenti selezionati, provenienti dai corsi magistrali del secondo anno e i neo-laureati, avranno l’opportunità di interagire direttamente con recruiter provenienti da ventotto aziende e multinazionali.

Il Career Day non è semplicemente un evento di recruiting, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di competenze e aspirazioni.

L’obiettivo è quello di favorire un dialogo costruttivo, stimolare la creazione di sinergie e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

“Questo evento è uno strumento imprescindibile per veicolare il valore aggiunto della formazione Luiss, un valore che si traduce in competenze trasversali, pensiero critico e capacità di problem solving,” afferma Enzo Peruffo, Prorettore con delega alle Lauree Magistrali.

“L’espansione a Milano, cuore pulsante dell’innovazione e dell’imprenditoria italiana, rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti, offrendo loro un ecosistema dinamico e stimolante per la costruzione del loro percorso professionale.

Milano, con la sua vocazione internazionale e la sua forte presenza di realtà aziendali all’avanguardia, si rivela un terreno ideale per coltivare il talento e proiettare i nostri laureati verso il futuro.

” Il Career Day milanese non è quindi solo un’occasione di placement, ma un investimento nel capitale umano, un catalizzatore di progresso e un simbolo dell’impegno della Luiss nel contribuire attivamente alla crescita del Paese.