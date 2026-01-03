Lupi in attacco: tragedia in azienda agricola cremonese

L’irruzione di un branco di lupi in un’azienda agricola di Persico Dosimo, in provincia di Cremona, ha portato alla tragica perdita di una giovane vitella, recando dolore e sollevando interrogativi sulla coesistenza tra fauna selvatica e attività zootecniche.

L’episodio, che ha visto la preda attaccata direttamente all’interno del recinto e poi trascinata in un’area adiacente, evidenzia un cambiamento nella dinamica del rapporto tra uomo e natura, con un ritorno, inesorabile, di predatori storicamente assenti o marginali nel territorio.

L’imprenditrice agricola Elisabetta Quaini, presidente di Frisitali, ha descritto la scena, testimoniando la ferocia dell’attacco e la distruzione che ne è derivata.

L’analisi delle impronte rinvenute sul luogo, di dimensioni variabili, suggerisce la presenza di un branco, con esemplari di diversa età e corporatura, sottolineando la complessità del fenomeno e la potenziale dimensione dell’azione predatoria.

L’intervento della Polizia Provinciale, prontamente allertata, ha permesso di effettuare i rilievi necessari per documentare l’accaduto e avviare un monitoraggio più approfondito della zona.

Il vice comandante Paolo Trentarossi ha confermato inequivocabilmente la responsabilità di un attacco di lupo, escludendo altre possibili cause.

L’impossibilità di determinare con certezza il numero esatto di esemplari coinvolti rende ancora più cruciale l’installazione di fototrappole, strumenti fondamentali per documentare i movimenti del branco e comprendere meglio le sue abitudini.

Questo evento non è isolato e si inserisce in un contesto più ampio di ripopolamento del lupo in Italia, un processo complesso che richiede una gestione attenta e sostenibile.

La coesistenza tra attività umane e fauna selvatica è una sfida costante, che implica la ricerca di soluzioni innovative per la prevenzione di danni e la salvaguardia della biodiversità.

La tragedia della vitella, oltre al dolore immediato che ha generato, rappresenta un campanello d’allarme, esortando alla riflessione e all’adozione di misure adeguate per garantire la sicurezza delle aziende agricole e la tutela del patrimonio naturale.

La sorveglianza intensificata, l’adozione di tecniche di prevenzione avanzate e il dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti – agricoltori, istituzioni, esperti ambientali – si rendono imprescindibili per affrontare questa problematica in modo efficace e responsabile.