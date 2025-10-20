Lutto a Strozza: Funerale rimandato, la famiglia chiede privacy.

La comunità di Strozza, e l’intera provincia bergamasca, attende con profondo cordoglio il rito funebre di Pamela Genini, la cui celebrazione è stata rimandata di una giornata, spostandosi da giovedì a venerdì alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale.

Un atto dovuto, probabilmente, per consentire ai familiari di elaborare il lutto e accogliere il supporto emotivo necessario in un momento di così acuta sofferenza.

La camera ardente sarà allestita a partire da domani pomeriggio presso la casa del commiato di Villa d’Almè, offrendo un luogo di raccoglimento e preghiera per chi desidera esprimere le proprie condoglianze alla famiglia Smirnova.

L’affluenza prevista testimonia il vasto legame di affetto che Pamela aveva saputo coltivare, trascendendo i confini del suo paese natale.

Un’atmosfera di velata tensione, tuttavia, permea l’abitazione di Strozza, dove la madre, Una Smirnova, ha affisso un messaggio inequivocabile: un cartello scritto a mano che esprime il bisogno impellente di privacy e rispetto.

La richiesta di non rilasciare interviste, l’affermazione che “abbiamo già detto tutto”, rivelano una volontà ferma di preservare la dignità del lutto e di sottrarsi all’incessante curiosità mediatica.

Questo gesto, apparentemente semplice, sottende una complessità emotiva profonda: il tentativo di arginare l’invasione del dolore, di proteggere i ricordi più intimi e di ristabilire un perimetro di solitudine necessaria per affrontare un trauma incommensurabile.

La famiglia chiede non solo silenzio, ma una forma di compassione che si manifesti nel rispetto della loro privacy, permettendo loro di vivere il dolore in modo autentico e personale.

Il feretro, al termine del rito funebre, sarà poi tumulato nel cimitero del paese, suggellando il legame indissolubile con la terra che l’ha vista crescere, un ultimo omaggio a una vita spezzata troppo presto.