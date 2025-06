Maccarani, udienza preliminare: accuse di maltrattamenti a minorenni.

L’imminente udienza preliminare, programmata per il 22 settembre dal Tribunale di Monza, proietta un’ombra complessa sulla figura di Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica di un’accademia di ginnastica ritmica di rilevanza internazionale. La donna, già colpita da una squalifica di tre mesi per comportamenti ritenuti contrari allo spirito sportivo da parte degli organi di giustizia della Federginnastica, si trova ora ad affrontare un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla vulnerabilità delle vittime minorenni.La vicenda, nata da segnalazioni presentate nel 2022 da due ex atlete, Anna Basta e Nina Corradini, ha subito un’inattesa svolta. Inizialmente, la Procura di Monza aveva espresso parere favorevole all’archiviazione del caso, ritenendo insufficienti gli elementi per sostenere un’imputazione. Questa decisione, tuttavia, è stata scavalcata dalla Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Angela Colella, che ha disposto un’imputazione coatta, obbligando l’autorità giudiziaria a proseguire le indagini e a sottoporre la questione al vaglio del giudice.La fissazione dell’udienza preliminare non implica automaticamente l’inizio di un processo vero e proprio. Come sottolinea l’avvocato Danila De Domenico, legale di Maccarani, si tratta di una “udienza filtro”, un momento cruciale per valutare la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare un’azione penale. Questo passaggio preliminare è fondamentale per determinare se il caso possa procedere verso un vero e proprio processo, in cui verranno esaminati nel dettaglio le accuse mosse e le prove a sostegno.La vicenda assume risvolti di particolare rilevanza considerando il contesto in cui si inserisce. Il licenziamento di Maccarani, avvenuto il 26 marzo scorso per decisione del nuovo presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e la successiva squalifica per comportamento antisportivo, evidenziano come la sua posizione all’interno del mondo della ginnastica ritmica sia ormai compromessa. Il procedimento penale, di per sé, potrebbe avere implicazioni significative per la sua carriera e la sua reputazione, alimentando un dibattito più ampio sulla responsabilità degli adulti nei confronti dei minori, sul delicato equilibrio tra performance sportiva e benessere psicologico dei giovani atleti, e sulle dinamiche di potere che spesso si instaurano in contesti agonistici di alto livello. L’udienza preliminare si preannuncia, quindi, come un tassello importante per fare luce su una situazione complessa e dalle conseguenze potenzialmente di vasta portata.