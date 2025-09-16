Maneggio a Milano: istruttore arrestato per violenza sessuale

Un’ombra gravissima si è abbattuta su un maneggio del Milanese, con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un istruttore di equitazione, accusato di violenza sessuale perpetrata ai danni di giovani allieve.

L’indagine, condotta dalla Polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Milano, ha portato a una drastica escalation della situazione, segnando una profonda frattura nella comunità equestre e suscitando un’onda di sgomento e rabbia.

L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia presentata dai genitori di una delle ragazze, un atto di coraggio che ha aperto una ferita in un contesto apparentemente idilliaco, quello dell’equitazione, spesso percepito come un luogo di crescita e di sano divertimento per i minori.

Le prime segnalazioni hanno innescato un’attività investigativa meticolosa, che ha visto gli agenti della Squadra Mobile impegnati in un lavoro di indagine delicato e complesso, volto a tutelare la vulnerabilità delle vittime e a ricostruire la dinamica degli eventi.

Le audizioni, condotte con la massima sensibilità e nel rispetto dei protocolli di protezione dei minori, hanno rivelato un quadro allarmante.

Le ragazze, attraverso testimonianze protette e supportate da professionisti, hanno descritto episodi di molestie e violenza, perpetrati dall’istruttore che, sfruttando la posizione di autorità e il rapporto di fiducia instaurato, ha abusato del suo potere.

L’abuso di autorità, elemento cruciale nell’analisi della Procura, ha permesso all’uomo di agire impunemente per un periodo di tempo non ancora quantificato, minando la sicurezza psicologica delle giovani allieve e compromettendo l’ambiente educativo del maneggio.

Le indagini hanno permesso di identificare ulteriori vittime, testimonianze che hanno contribuito a delineare un quadro più ampio della gravità dei reati contestati.

L’uomo, sorpreso all’interno della struttura, è stato arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore, dove dovrà affrontare l’accusa di violenza sessuale.

Questo episodio solleva interrogativi profondi sulla necessità di rafforzare i controlli e i protocolli di sicurezza all’interno di strutture che accolgono minori, e sulla responsabilità di tutti gli adulti coinvolti nel loro percorso di crescita.

La vicenda pone l’urgenza di promuovere una cultura del consenso e del rispetto, e di sensibilizzare i giovani a riconoscere e denunciare abusi di potere e comportamenti inappropriati, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto.

La comunità equestre, ora, si trova a confrontarsi con una ferita profonda, che richiederà tempo e impegno per essere rimarginata, con la priorità assoluta di sostenere e proteggere le vittime e di garantire che simili atrocità non si ripetano.