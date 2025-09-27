Massimo Moratti lascia l’ospedale Humanitas dopo un mese

Dopo un percorso di degenza che ha spaziato per quasi un mese presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, Massimo Moratti ha lasciato la struttura sanitaria.

L’imprenditore e figura carismatica nel panorama calcistico italiano, noto soprattutto per la sua presidenza dell’Inter, aveva accusato una severa polmonite che ha richiesto un intervento medico complesso e prolungato.

La gravità delle sue condizioni ha portato ad un ricovero in terapia intensiva, dove per una settimana è stato sottoposto a ventilazione meccanica, una circostanza che testimonia la delicatezza del suo stato di salute.

La decisione di procedere con l’intubazione rifletteva la necessità di supportare le funzioni respiratorie e garantire un adeguato apporto di ossigeno, elementi cruciali per la sua ripresa.

La dimissioni odierna rappresentano un momento di sollievo per la sua famiglia e per i numerosissimi tifosi nerazzurri che lo hanno sostenuto durante questo periodo di incertezza.

La sua leadership all’Inter, durata undici anni, ha segnato un’epoca di successi e di passione, consolidando un legame profondo con la tifoseria.

Questa esperienza, seppur dolorosa, getta luce sull’importanza della prevenzione e della tempestività nell’affrontare patologie respiratorie, soprattutto in un contesto globale ancora segnato dalle conseguenze della pandemia.

Il recupero completo richiederà tempo e cure continue, ma il ritorno a casa è un passo fondamentale verso la ripresa delle sue attività e del suo coinvolgimento nel mondo dello sport e degli affari.

La sua figura, spesso associata a coraggio e determinazione, incarna un esempio di resilienza e speranza per tutti coloro che lottano per superare le avversità.