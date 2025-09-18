Maurizio Rebuzzini: Inchiesta Superflua per un Padre della Fotografia

La scomparsa di Maurizio Rebuzzini, figura di spicco nel panorama della critica fotografica, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dell’arte e della cultura.

La notizia della sua morte, avvenuta ieri a Milano, ha innescato un’indagine da parte della Procura, un’inchiesta che il figlio, Filippo Rebuzzini, si affretta a definire superflua, quasi offensiva nei confronti della memoria del padre.

“Era una persona di straordinaria umanità,” dichiara Filippo, visibilmente commosso, “un uomo buono, amato e rispettato da tutti.

La sua integrità morale renderebbe impensabile l’esistenza di qualcuno desideroso di nuocere.

“Maurizio Rebuzzini incarnava l’amore incondizionato per la fotografia, un’ossessione che permeava ogni aspetto della sua esistenza.

Non si trattava di una semplice professione, bensì di una missione, un’esplorazione continua e appassionata del linguaggio visivo, una ricerca incessante di significato e bellezza nel mondo.

La sua critica, sempre acuta e perspicace, non si limitava a un giudizio estetico, ma si spingeva ad analizzare il contesto storico, sociale e culturale in cui un’immagine era prodotta, interpretandone le implicazioni più profonde.

Filippo Rebuzzini dipinge il ritratto di un padre dedito anima e corpo al proprio lavoro, quasi assente da ogni altra forma di svago.

“Non ho ricordi di vacanze,” confida, “la sua vita era interamente consacrata alla fotografia e alla rivista che dirigeva.

Ogni giorno era un’immersione totale, un susseguirsi di idee da sviluppare, progetti da realizzare, contatti da mantenere.

Era un vulcano di creatività, un instancabile motore culturale.

”Questa dedizione assoluta, questa etica professionale impeccabile, lo avevano reso una figura centrale nel panorama fotografico italiano, un punto di riferimento per fotografi emergenti e affermati.

La sua profonda conoscenza del settore, unita a un’innata capacità di comprendere e valorizzare il talento, lo avevano reso un mentore, un amico, un confidente per molti.

La sua scomparsa rappresenta quindi una perdita irreparabile non solo per la sua famiglia, ma per l’intero universo della fotografia, un capitolo importante della sua storia si è concluso, lasciando un’eredità di rigore intellettuale, passione e profondo amore per l’arte.

La ricerca delle cause del decesso, sebbene avviata dalle autorità, appare quasi estranea alla vera essenza di un uomo che ha vissuto per la sua passione e che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della cultura.