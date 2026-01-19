Medugno contro Signorini: Indagine a Milano tra accuse e contro-accuse

La vicenda che coinvolge l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, e il giornalista Alfonso Signorini ha dato inizio a una complessa indagine giudiziaria in corso presso la Procura di Milano, gestita dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis.

Al centro del caso, una denuncia formale di Medugno, supportata da un’intervista rilasciata al format “Falsissimo” di Fabrizio Corona, che accusa Signorini di violenza sessuale ed estorsione.

- PUBBLICITA -

L’udienza in corso vede Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, escorso in qualità di testimone-parte lesa.

La denuncia, depositata alla vigilia del Natale, non si limita a contestare i due reati iniziali, ma invita i pubblici ministeri a valutare la potenziale esistenza di ulteriori illeciti e la possibile individuazione di complici o mandanti.

Questa richiesta ampia suggerisce una ricostruzione più articolata degli eventi, che potrebbe estendersi a dinamiche più ampie all’interno del mondo dello spettacolo e dei media.

Alfonso Signorini, nel frattempo indagato in relazione alle accuse mosse, ha precedentemente rilasciato dichiarazioni negando qualsiasi addebito di violenza sessuale ed estorsione.

Il giornalista si è presentato agli inquirenti, su sua richiesta, il 7 gennaio, ribadendo di aver sempre operato con professionalità e correttezza nel suo ruolo di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo.

Signorini contesta ferocemente l’accusa, definendola una campagna diffamatoria orchestrata principalmente da Fabrizio Corona, di cui lamenta gravi danni alla reputazione e lesioni ai propri diritti.

L’accusa di Corona, che farebbe riferimento a un presunto “sistema Signorini” finalizzato a interessi economici, eleva la vicenda a un livello di complessità ulteriore, suggerendo una potenziale rete di relazioni e accordi che necessitano di approfondimento investigativo.

Parallelamente, l’ex agente fotografico, Fabrizio Corona, è oggetto di un’indagine separata per revenge porn, a seguito di una denuncia presentata dallo stesso Signorini relativa alla presunta diffusione illecita di immagini intime.

L’audizione di Corona in merito a questa accusa, avvenuta il 23 dicembre, evidenzia la natura reciprocamente conflittuale della situazione, dove le accuse e le contro-accuse si intrecciano in un intricato quadro di relazioni personali e professionali complesse.

La gravità delle accuse, che spaziano dalla violenza sessuale alla diffusione non autorizzata di immagini private, e le implicazioni per la reputazione e la carriera dei soggetti coinvolti, rendono la vicenda di particolare interesse pubblico e richiedono un’indagine accurata e imparziale da parte delle autorità giudiziarie.

L’intero scenario solleva interrogativi significativi sull’etica professionale nel mondo dei media, i confini del giornalismo investigativo e le conseguenze legali delle accuse infondate.