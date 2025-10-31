Milano: 2.000 Euro In Più Ai Dipendenti Comunali

Il Comune di Milano ha recentemente formalizzato un significativo accordo volto a migliorare il tenore economico dei propri dipendenti, destinando risorse notevoli per un salario accessorio che si aggiunge alla retribuzione base prevista dai contratti collettivi nazionali.

Questa iniziativa, che interesserà circa 13.000 lavoratori, si concretizzerà in un premio pro capite di 2.000 euro, per un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro, frutto di uno stanziamento incrementato rispetto alle previsioni iniziali.

La decisione, frutto di un complesso processo di negoziazione tra l’amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali (Fp Cgil, Csa e Uil Fpl), si inserisce nell’ambito di una più ampia revisione dell’impiego del Fondo Risorse Decentrate, specificamente destinato al personale non dirigente.

L’incremento del fondo, pari a circa il 33% (7,5 milioni di euro aggiuntivi), riflette la crescente sensibilità dell’amministrazione verso le esigenze del personale e l’importanza di garantire un adeguato riconoscimento del loro contributo al servizio pubblico.

L’assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello, definisce questo stanziamento come una “vera e propria mensilità aggiuntiva”, sottolineando il significato simbolico di questo gesto in un contesto economico caratterizzato da crescenti difficoltà per le famiglie.

L’iniziativa non è solo un atto di attenzione verso i dipendenti, ma anche un segnale di ascolto e di valorizzazione del lavoro pubblico.

L’assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa, Emmanuel Conte, evidenzia come questa decisione si allinei a un impegno più ampio volto a contrastare l’erosione del potere d’acquisto dei salari, un tema che ha trovato eco anche nelle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’adeguamento salariale, in questo contesto, non è percepito come una mera questione economica, ma come un intervento di giustizia sociale che riconosce il valore imprescindibile dei servizi pubblici e del lavoro che li rende possibili.

Questo stanziamento rappresenta un segnale tangibile dell’impegno del Comune di Milano nel sostenere il benessere del proprio personale e nel promuovere un sistema di welfare comunale che si traduca in servizi di qualità per la cittadinanza.

L’iniziativa si configura come un investimento strategico nel capitale umano del Comune, con l’obiettivo di attrarre e trattenere talenti e di incentivare la produttività e l’innovazione nel settore pubblico.

La scelta di destinare risorse significative al salario accessorio testimonia, inoltre, una visione di governance che pone al centro il benessere dei lavoratori come presupposto fondamentale per la realizzazione di una comunità equa e prospera.