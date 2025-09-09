Milano capitale del benessere: nasce Wellness (R)evolution

## Wellness (R)evolution: Milano si trasforma in un epicentro del benessereIl 13 e 14 settembre, l’Arco della Pace di Milano si accende di energia, trasformandosi in un vibrante crocevia di sport, benessere e ispirazione.

MypersonalTrainer Days, ora rinominata “Wellness (R)evolution”, si configura come un evento inedito, un vero e proprio manifesto dell’evoluzione del concetto di benessere, un approccio olistico che integra corpo, mente e spirito.

L’iniziativa, sotto l’egida del Comune di Milano, mira a ridefinire il significato di “benessere” nell’era contemporanea, superando la mera assenza di malattia per abbracciare una visione proattiva e personalizzata.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di figure di spicco provenienti da diversi ambiti: campioni affermati come il nuotatore Massimiliano Rosolino e la plurimedagliata tuffatrice Tania Cagnotto, ma anche talenti emergenti e professionisti del settore.

Un omaggio particolare sarà dedicato a Diego Gastaldi, ingegnere, atleta paralimpico e inventore, esempio di resilienza e ingegno al servizio del movimento e dell’accessibilità.

Non mancheranno i guru del fitness, tra cui Jill Cooper e Jairo Junior, che condivideranno le loro metodologie e l’entusiasmo che anima i loro approcci innovativi.

L’inaugurazione, presieduta dall’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Martina Riva, dalla CMO di Mondadori Media, Daniela Cerrato, e dalla giornalista sportiva Monica Bertini, segnerà l’apertura di una due giorni ricchissima di appuntamenti.

Workout di ultima generazione, pratiche wellness innovative – yoga, pilates, functional training – si alterneranno a sessioni di approfondimento, talk con esperti e consulenze mediche specialistiche.

“Con MypersonalTrainer Days, Milano si conferma capitale del benessere e dello sport”, ha dichiarato l’Assessora Riva, sottolineando come l’evento contribuisca a trasformare il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla salute e al movimento.

L’evento si propone come un’esperienza gratuita e inclusiva, un ponte che unisce atleti, famiglie e appassionati di tutte le età, ricordando che lo sport non è solo performance e competizione, ma soprattutto uno strumento fondamentale per la prevenzione, il miglioramento della salute e il rafforzamento dei legami sociali.

“Wellness (R)evolution” testimonia l’impegno costante di MypersonalTrainer nel promuovere un benessere a 360 gradi.

Il percorso di questa crescita si manifesta attraverso un approccio multiforme che integra la dimensione digitale, i social media e, naturalmente, eventi come questo, che si è consolidato come un punto di riferimento essenziale per la comunità cittadina e oltre, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole.

L’evento vuole stimolare una riflessione collettiva sul benessere, incoraggiando ognuno a intraprendere un percorso personale verso una vita più equilibrata e appagante.