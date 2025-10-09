Milano Capitale Mondiale del Cibo Urbano: Decennale del Patto

Dal 13 al 17 ottobre 2025, Milano si riconferma epicentro globale del dibattito sulle politiche alimentari urbane, ospitando l’edizione speciale del Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact.

Questo appuntamento cruciale, che vedrà la partecipazione di oltre 500 delegati provenienti da più di 330 città aderenti al Patto di Milano, celebra il decennale della sua fondazione, avvenuta durante Expo 2015, e si colloca strategicamente nella settimana della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il 16 ottobre.

Il Forum non si configura semplicemente come una conferenza, ma come un momento di riflessione profonda e di definizione di traiettorie per il futuro dei sistemi alimentari urbani.

L’obiettivo primario è la condivisione di esperienze, la valutazione dei progressi compiuti negli ultimi dieci anni e l’elaborazione di strategie innovative per affrontare le sfide emergenti.

Il tema centrale è la complessa relazione tra città, cibo e benessere.

Si esploreranno le dinamiche che influenzano le abitudini alimentari delle popolazioni urbane, con particolare attenzione all’impatto sulla salute pubblica e alla necessità di promuovere diete equilibrate e sostenibili.

Si analizzeranno le implicazioni ambientali della produzione alimentare, dalla gestione delle risorse idriche alla riduzione delle emissioni di gas serra.

La discussione si estenderà alla governance dei sistemi alimentari, indagando come le politiche urbane possano favorire filiere corte, agricoltura locale e un accesso equo al cibo sano per tutti, contrastando efficacemente la povertà alimentare e le disuguaglianze sociali.

La logistica e la trasformazione degli alimenti, unitamente alla lotta contro lo spreco alimentare, saranno elementi chiave del dibattito, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per ottimizzare le risorse e minimizzare l’impatto ambientale.

Si valuteranno anche modelli di refezione scolastica sostenibili e inclusivi, capaci di educare le nuove generazioni a scelte alimentari consapevoli.

Il Forum vedrà la partecipazione di un’ampia gamma di stakeholder, inclusi rappresentanti di città, organizzazioni regionali e internazionali come FAO, WFP, UNEP, la Commissione Europea, ASEAN, Mercociudades, World Bank, African Union, Eurocities, C40, Iclei e molte altre.

Come sottolinea la vicesindaco Anna Scavuzzo, con delega alla Food Policy, “questo decennale ci offre l’opportunità di riaffermare il nostro impegno per la trasformazione dei sistemi alimentari urbani, coinvolgendo attivamente l’intera comunità”.

Si tratta di un vero e proprio progetto di politica urbana condivisa, in cui ogni cittadino è chiamato a partecipare attivamente, non come spettatore, ma come protagonista di un percorso verso un futuro alimentare più sano, equo e sostenibile per tutti.

Un impegno collettivo che trascende i confini del mero investimento finanziario o dell’organizzazione di eventi, per abbracciare una visione di cambiamento strutturale e duraturo.