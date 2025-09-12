Milano, cinquemila in piazza per la Palestina: un corteo tra speranza e polemiche

A Milano, un’onda di solidarietà palestinese si è riversata nelle strade, con una partecipazione stimata in cinquemila persone, secondo i dati forniti dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla.

Il corteo, un’espressione tangibile di supporto alla missione umanitaria in corso verso Gaza, ha rappresentato un momento significativo di mobilitazione e voce per una comunità che si sente chiamata a rispondere alla complessità della situazione nel conflitto israelo-palestinese.

L’iniziativa, iniziata dalla Darsena intorno alle 18:30, ha visto una folla determinata avanzare attraverso il cuore della città, scandendo slogan di speranza e giustizia con il grido unanime di “Free Palestine”.

Lo striscione “From the river to the sea Palestine will be free”, portavoce di aspirazioni complesse e spesso controverse, ha catturato l’attenzione, suscitando dibattiti e riflessioni sulla natura stessa del diritto all’autodeterminazione e alla giustizia per il popolo palestinese.

La locuzione, pur nella sua carica evocativa, è oggetto di interpretazioni divergenti, che spaziano dalla rivendicazione di uno stato palestinese indipendente nei confini storici alla sua lettura come negazione dello Stato di Israele.

Il percorso, che ha portato la manifestazione fino a Largo Cairoli, ha rappresentato un atto simbolico di presenza e di testimonianza, un monito costante alla comunità internazionale e ai decisori politici.

La Global Sumud Flotilla, più che un semplice corteo, si configura come un movimento di sostegno al diritto alla resistenza pacifica (Sumud, in arabo), un atto di resilienza e di speranza di fronte a una situazione umanitaria drammatica.

Questa mobilitazione si inserisce in un quadro di proteste settimanali, iniziate il 7 ottobre 2023, promosse dall’Associazione Palestinesi d’Italia.

Ogni sabato, un nuovo corteo si radunerà in Piazza Palestro alle 16, confermando l’impegno costante della comunità palestinese e dei suoi sostenitori nel portare avanti la loro causa.

La ricorrenza settimanale testimonia una volontà di mantenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza e di sollecitare soluzioni politiche giuste e durature.

L’evento milanese si colloca in un contesto globale di crescente preoccupazione per la situazione nel Medio Oriente, con manifestazioni e iniziative di solidarietà che si ripetono in numerose città del mondo.

La partecipazione di cinquemila persone a Milano sottolinea la sensibilità diffusa verso le sofferenze del popolo palestinese e l’urgenza di trovare una via d’uscita dal conflitto, che garantisca la dignità e i diritti di tutte le persone coinvolte.

La complessità della questione, intrisa di storia, politica e identità, richiede un approccio attento e ponderato, che tenga conto delle diverse narrazioni e delle legittime aspirazioni di entrambe le parti.